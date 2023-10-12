بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، اجتمع وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يوم امس مع عدد مـــن قائدي أجـــرة مطـــار الكويت الدولي، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشــــؤون الأمــــن العام والمرور والعمليــــات اللواء عبدالله الرجيـــب، ومدير عــــام الإدارة العامــــة للعلاقات والإعلام الأمني اللواء توحيد الكندري وعــــدد من قيادات قطاع أمن المنافذ.



واستمع الفريق البرجس إلى مطالب وشكاوى واقتراحات قائدي أجرة مطار الكويت الدولي للوقوف على مشاكلهم ووضع الحلول المناسبة لها.



من جانبهم، شكر قائـــدو مركبات الأجرة المؤسسة الأمنية على تعاونهـــا واستجابتها السريعة لبحث شكاواهـــم والعمـــل على حلهــــا بأسرع وقـــت ممكـــن.