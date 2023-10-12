مفرح الشمري



أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية برنامج «شاعر الراية» بنسخته الثانية بعد ترقب كبير من الأوساط الشعرية والساحة الإعلامية، وذلك بالشراكة مع مؤسسة بدر بن عبدالمحسن الحضارية، كما احتضن مسرح جامعة الإمام محمد بن سعود في الحلقة الأولى للبرنامج



6 شعراء، من المملكة العربية السعودية عايض بن عائشة، عبدالله الروقي، مسهوج الشمري، فهد قطنان، ومن الكويت خالد بن طفلان ومن دولة الإمارات المتسابق علي المري.



وحظيت الحلقة الأولى من البرنامج برعاية الشخصية الرمزية مهندس الكلمة الشاعر والأمير بدر بن عبدالمحسن الذي رسم بالقصيد لوحات وطنية وإبداعية، وحضور الأمير سعد آل سعود ورئيس جامعة الإمام محمد بن سعود د.أحمد بن سالم العامري ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، كما تفردت الحلقة بمشاركة نجم شاعر الراية للموسم الأول وبطلها الشاعر الكويتي مزيد الوسمي، حيث شارك بأبيات وجهها الى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.



وتضمنت الحلقة الإعلان عن أسماء الـ 30 شاعرا من فرسان الراية المشاركين بالمسابقة بموسمها الثاني، كما تم الكشف أيضا عن آلية البرنامج ومراحله، إضافة إلى التعرف على إعادة التعريف بمسابقة المشهد مع عرض مشهد الحلقة الذي كان للمجندة السعودية التي شاركت في إجلاء الرعايا السعوديين والأجانب إبان التوترات الأمنية التي شهدتها جمهورية السودان في وقت سابق، حيث بلغ عدد المشاركين فيها ما يزيد على 1200 مشترك في خلال ساعة ونصف الساعة أثناء عرض الحلقة.



كما تألق نجوم البرنامج في تقديمه من خلال الإعلاميين سعيد بن مانع والمتألقة نهى نبيل والإعلامي الشاب سلطان الهميلي، وشهدت الحلقة ظهورا أول مميزا لعضو لجنة التحكيم المنظم حديثا في هذه النسخة د.سعيد السريحي والشعراء ناصر السبيعي وخالد المريخي ونايف صقر، حيث أشهروا سهام النقد والمناقشة والتقييم للمتسابقين.



وفي أجواء تنافس الشعراء في الحلقة الأولى، خطف المتسابق مسهوج الدوح الشمري بطاقة التأهل من قبل لجنة التحكيم للمرحلة المقبلة في أولى أمسيات شاعر الراية، وتحفظت اللجنة عن إعطاء كرت الراية لأحد المتسابقين الخمسة المتبقين ليتم دخولهم في تصويت الجمهور والذي يستمر حتى الحلقة الثانية.