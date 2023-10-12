ياسر العيلة



أعلن القائمون عن مهرجان «ليلة عمر» في دورته الثانية عن نفاد تذاكر الحفل الغنائي الذي من المقرر أن يحييه نجوم شباب الوطن العربي النجم تامر عاشور والنجم بهاء سلطان والنجم عايض غدا الجمعة في قاعة «أرينا الكويت»، حيث جاء إقبال محبي ومعجبي النجوم الثلاثة على شراء التذاكر بكثافة فور طرحها للبيع وقبل موعد الحفل بـ 3 أيام أعلن المسؤولون عن الحفل عن نفاد كافة التذاكر التي تم طرحها في وقت قياسي ليرفعوا لافتة «sold out».



كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ليلة عمر» للإنتاج الفني عبدالعزيز الزيدي ان الجمهور على موعد مع حفل مميز واستثنائي، كما يضم الحفل بعض المفاجآت للجمهور ونعد الجمهور بتقديم المزيد قريبا.