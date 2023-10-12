جمعتني بالحسيني «كيميا رائعة» وأعتز بشهادة الكاظمي

أعتز بتكرار التعاون مع بوشهري وشجون فالنجاح معهم حلو



ياسر العيلة



أعرب الفنان والمنتج النجم عبدالله عبدالرضا خلال حديثه لـ «الأنباء»، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه مسلسله الأخير «حب بين السطور» بشكل عام وشخصية «مشعل» التي جسدها في العمل بشكل خاص، مشيرا الى انه يجتهد في دراسة الشخصية التي يقدمها في أي عمل يقبل بالمشاركة فيه، وإذا حقق النجاح فهذا الأمر يسعده بالتأكيد، أما إذا مر على الجمهور مرور الكرام دون أن يترك أي أثر معهم فيعتبر العمل «ورشة» يتعلم منها.



وأضاف عبدالرضا: فوجئت بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل واستمتعت به جدا، وأعتبره من أكثر الأعمال التي قدمتها نجاحا على مستوى التمثيل تحديدا، متحدثا عن أكثر شيء جذبه لدور «مشعل»، حيث قال: كنت خارج البلاد وكلمني المخرج خالد جمال وأخبرني بأنه فيه دور حلو في «حب بين السطور»، وكان يأخذ رأيي إن كنت أقبل التمثيل، فضحكت وقلت له: «أنا ممثل في المقام الأول»، وقرأت الدور واستفزتني الشخصية جدا وأعجبت بها، بالإضافة الى ان العمل من إنتاج شركة «ابيز برودكشنز» للشيخة أبرار الصباح، ومن تأليف الكاتبة الجميلة علياء الكاظمي.



وتابع: شخصية «مشعل» من أجمل وأقرب الشخصيات التي قدمتها وبشهادة الكاتبة علياء الكاظمي التي قالت: «للمرة الأولى يحدث في نصوصي أن ممثلا يجسد شخصية على الشاشة بشكل أفضل من الذي كتبتها به في النص»، وهذه شهادة أعتز بها كثيرا.



وعن الكيميا الكبيرة التي شاهدناها بينه وبين النجمة إيمان الحسيني من خلال أحداث المسلسل، رد: على الرغم من أن هذا هو التعاون الأول بيني وبين إيمان لكن ولله الحمد كانت بيننا كيميا رائعة وظهر ذلك للجمهور عبر الشاشة، وعلاقتنا مع بعض رائعة جدا، والناس أحبونا معا.



وحول رأيه في أن مشاركته في «حب بين السطور» أكبر رد على من يقول إن «عبدالله عبدالرضا لا يمثل سوى في الأعمال التي ينتجها فقط من أجل أن يأخذ أدوار البطولة»، أوضح: بالفعل كلامك صحيح وسمعته من قبل، وهذا كلام غير صحيح بالمرة، ويعتبر سببا من أسباب قبولي للمشاركة في هذا العمل لإسكات الأفواه التي تردد مثل هذا الكلام، في النهاية، نحن قدمنا من خلال «حب بين السطور» أشياء جميلة ونجاحا كبيرا على الرغم من أن العمل ليس من إنتاجي وأشارك فيه كممثل فقط، فقد حققت نجاحا رائعا ربما يتفوق على النجاحات التي حققتها بالأعمال التي أنتجتها من قبل.



وكشف عبدالرضا: عقب انتهاء عرض مسلسل «حب بين السطور» تلقيت اتصالات من أكثر من جهة إنتاج، وأوجه لهم التحية، للمشاركة في أعمالهم مثل مسلسل «رمادي» للكاتب علي الدوحان، وكان الدور جميلا، وأيضا تلقيت عرضا من المخرج والمنتج مناف عبدال للمشاركة معه في مسلسل «يس عبدالملك»، والعملان لشهر رمضان المقبل، لكن اعتذرت لهما بسبب انشغالي بالتجهيز لأكثر من عمل لشهر الكريم.



وعن جديده كمنتج وممثل خلال الفترة المقبلة، قال: هناك أكثر من عمل جديد بإذن الله لشهر رمضان منها مسلسل «لعبة كبار»، إنتاج شركة أخوي المنتج الغالي جمال سنان «إيغيل فيلمز»، وتأليف الكاتب فهد العليوة، بطولة النجوم محمود وعبدالله بوشهري وشجون وجار اختيار باقي الفنانين، لافتا إلى أنه في مرحلة التفاوض حاليا لتصوير عمل آخر خارج الكويت.



أما عن سبب تكرار التعاون بينه وبين النجوم محمود وعبدالله بوشهري وشجون، قفال: عبدالله ومحمود إخوان وأصدقاء قبل ما يكونوا فنانين، وأوجه لهما تحية من خلالكم، وأنا أحبهم وأقتدي فيهما من قبل أن تربطنا صداقة وأخوة خارج الوسط الفني، أما بالنسبة لشجون فلا يوجد كلام أقوله يوفيها حقها، فهي حبيبتي وأختي الغالية، لذلك أرى أن تكرار النجاح مع نجوم نجحت معهم من قبل أمر حلو.



وحول المسرح رد: يوجد لدي أكثر من خطة لتقديم عمل للطفل خلال عيد الفطر المقبل لأن جمهور مسرح الطفل جميل، مضيفا: على الرغم من أنني أشعر بأن مكاني في مسرح الكبار، لكن أعتقد أن اتخاذي مثل هذه الخطوة لايزال يحتاج وقتا، كذلك هناك نية لتقديم مسرحية «أمر إخلاء» خلال يناير المقبل بعد النجاح الذي حققناه بالمسلسل الذي يحمل الاسم نفسه، وأوشكنا على الانتهاء من تصوير الجزء الثالث منه الأيام القليلة المقبلة.



وبسؤاله عن رأيه في نجاح «أمر إخلاء» مع الجمهور، أجاب: الحمد لله العمل حقق نجاحا كبيرا جدا وبشكل كبير حتى إننا وقت تصويره في المواقع الخارجية مثل سوق المباركية تجمهر الناس حولنا بشكل غير عادي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ان المسلسل له قاعدة جماهيرية ضخمة.



وبسؤاله عما إذا كان مع أم ضد تقديم أعمال بأكثر من جزء؟ قال عبدالله عبدالرضا: معها بالتأكيد وأؤيد بشدة، مختتما كلامه بتوجيه التحية لـ «العراب» حسن السلمان المشرف العام على كل أعمال شركة «كتوبل».