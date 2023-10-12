يعقوب العوضي



تتواصل منافسات بطولة اتحاد الكرة الطائرة بإقامة 4 مباريات اليوم ضمن الجولة الرابعة حيث على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم يلعب كل من اليرموك برصيد 3 نقاط مع برقان بـ6 نقاط في الـ 5.00 بينما يتواجه في المباراة الثانية في الـ7.00 كاظمة ومعه 9 نقاط تصدر بها الترتيب العام مع الكويت برصيد 3 نقاط.



وعلى صالة نادي الكويت يلعب العربي برصيده 6 نقاط مع الشباب بـ3 نقاط في الـ6.30 فيما يلعب التضامن الخالي من النقاط مع القادسية بـ6 نقاط على صالة نادي كاظمة بنفس التوقيت.



ويسلط الضوء على مواجهة «العمالقة» كاظمة والكويت حيث يتطلع «البرتقالي» إلى الابتعاد بصدارة الترتيب العام عن منافسه المباشر وتعميق جراحه من خلال الفوز عليه بينما يطمح «الأبيض» إلى استعادة التوازن وتقليص فارق النقاط ولعل وصول محترف الكويت الإيراني صابر كاظمي أمس بعد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بالصين مع منتخب بلاده قد يكون سببا مباشرا في استعادة الفريق مستواه الطبيعي والعودة إلى طريق الانتصارات بعد خسارته بالجولة الماضية من برقان 0-3.