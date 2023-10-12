خالد الشملان: «بيتك» يواصل جهوده في تقديم العروض والمزايا وطرح المنتجات والخدمات المبتكرة للعملاء

مزيد الحربي: الشراكة تعزز التعاون بين قطاعي الاتصالات والمصارف وتحقيق قيمة للعملاء المتميزين



وقعت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في الكويت شراكة استراتيجية مع بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أكبر بنك في الكويت، والمؤسسة المالية الإسلامية الرائدة عالميا لخدمة كبار العملاء من كلتا المؤسستين.



وتهدف هذه الشراكة، التي تربط برنامج الخدمات المالية الخاصة والرواد من «بيتك» مع برنامج تميز من stc، إلى تزويد كبار العملاء بمجموعة واسعة من الخدمات والعروض والمزايا الحصرية ذات القيمة المضافة والمصممة خصيصا لهم.



وخلال زيارة الإدارة التنفيذية لـ «بيتك» فرع تميز في مقر شركة stc الرئيسي، تم الإعلان عن توقيع الشراكة بين «بيتك» وstc رسميا، ما يجسد نجاح جهود كلتا المؤسستين نحو تقديم حلول قيمة ومبتكرة وخدمات رقمية ومصرفية متكاملة لعملائهما.



وتضمنت الشراكة مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات والمزايا، ما يضمن رحلة عملاء سلسة ومتميزة لكلا الطرفين، حيث سيقوم «بيتك» بموجب الشراكة بتقديم منتجات مصرفية وتجارية لعملاء تميز، فيما ستقوم شركة الاتصالات الكويتية بدورها بتقديم باقة متنوعة من المزايا والخدمات والمنتجات في مجال الاتصالات لعملاء «بيتك» من شريحتي الخدمات المالية الخاصة و«الرواد».



وفي الوقت الذي يتميز فيه البرنامجان بعروضهما المتميزة المنفردة، إلا أنهما يتقاربان حول هدف مشترك يتمثل في إضفاء قيمة إلى تجربة عملائهما، وتشجيعهم على استكشاف والاستفادة من العديد من المزايا المتاحة من خلال برنامج متكامل وحصري لتعزيز ولاء العملاء.



وعلى هامش توقيع الشراكة الاستراتيجية، قال الرئيس التنفيذي لـ «بيتك» - الكويت، خالد يوسف الشملان: «إن شراكتنا الاستراتيجية مع stc، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والحلول الرقمية، تدعم جهودنا بتزويد عملاء الخدمات المالية الخاصة وشريحة الرواد بإمكانية الوصول إلى المزايا الحصرية والعروض المخصصة حصريا لهم، ومن خلال الجمع بين خبرتنا في مجال الخدمات المصرفية وتميزنا في طرح الحلول والخدمات الرقمية، من جهة وبين الفكر الابداعي لـ stc في مجال الاتصالات والحلول الرقمية، فإننا لا نعزز قيمة عروضنا وخدماتنا لعملائنا فحسب، بل نمهد الطريق أيضا لمستقبل تتكامل فيه خدماتنا بسلاسة، ما يوفر تجربة مصرفية مميزة ذات قيمة مضافة للعملاء».



وأضاف الشملان ان تقديم مميزات وعروض خاصة وحصرية مصممة خصيصا لعملاء الطرفين يعزز المساهمة بتحقيق المصالح المشتركة، ويندرج ضمن إطار تعزيز رضا العملاء وتحقيق تطلعاتهم.



وأعرب الشملان عن سعادته بالتعاون مع شركة الاتصالات stc الرائدة، مبينا ان هذا التعاون يأتي أيضا ضمن إطار اهتمام «بيتك» بتعزيز عمل الشركات العاملة في السوق الكويتي، لتقديم أفضل خدمة ممكنة للعملاء على أرقى المستويات.



ولفت الشملان إلى ان «بيتك» يقدم منتجات مصرفية وتجارية مثل: البطاقات الائتمانية والحسابات المصرفية والخدمات التجارية لعملاء stc التي تقدم بدورها مزايا وخدمات ومنتجات ومزايا حصرية في مجال الاتصالات لعملاء «بيتك».



وأكد الشملان ان «بيتك» يواصل جهوده في تقديم العروض والمزايا وطرح المنتجات والخدمات المبتكرة لمختلف شرائح العملاء بشكل متوازن يناسب طبيعة كل شريحة ليبقى «بيتك» الخيار الأول للعملاء بفضل تميز خدماته وشموليتها وسهولة استخدام خدماته الرقمية وحلوله المصرفية المختلفة.



من جانبه، أعرب م.مزيد بن ناصر الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة stc، عن تفاؤله بالشراكة مع «بيتك»، قائلا: «يسر stc الانطلاق في هذه الرحلة مع بيت التمويل الكويتي، أكبر بنك في الكويت وأحد أكبر المؤسسات في القطاع المصرفي العالمي. وستعمل الشراكة الإستراتيجية الجديدة على تعزيز التعاون بين قطاعي الاتصالات والمصارف، ما يؤدي في المقابل إلى تحقيق قيمة غير مسبوقة للعملاء المتميزين في كلتا المؤسستين. فضلا عن ذلك، فإن تعاوننا هو في الواقع شراكة استراتيجية تهدف إلى التعاون مع جميع شرائح عملاء الطرفين من خلال الدمج بين أفضل خدمات الاتصالات والخدمات المصرفية مستقبلا».



وتابع الحربي: «في stc، يدفعنا الابتكار وإثراء تجربة العملاء نحو السعي الدائم لتحقيق التميز فيما نقدمه من خدمات متكاملة، كما أن التوافق مع عملاء الخدمات المالية الخاصة وشريحة الرواد من بيت التمويل الكويتي يسمح لنا بدمج نقاط قوتنا، بما يسهم، ليس فقط بتعزيز مجموعة العروض المتاحة لعملائنا من تميز، ولكن أيضا بما يضمن توفير العروض المصممة خصيصا لهم، ويضيف قيمة حقيقية إلى خيارات نمط حياة عملائنا. لذا تعد هذه الشراكة شهادة على التزامنا بالتطور والابتكار المستمر من أجل تلبية توقعات عملائنا وتجاوزها في العالم الرقمي دائم التغيير..».