ستكون أسكتلندا أمام فرصة الحصول على البطاقة الأولى المؤهلة الى نهائيات كأس أوروبا 2024، وذلك حين تحل اليوم ضيفة على إسبانيا في اشبيلية ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى.



وخاض المنتخب الاسكتلندي بقيادة المدرب ستيف كلارك تصفيات مثالية حتى الآن، ما يجعله على بعد نقطة من حسم تأهله الى النهائيات للمرة الثانية تواليا والرابعة في تاريخه حين يواجه الإسبان على أرضهم.



وفاز المنتخب الاسكتلندي بجميع مبارياته الخمس الأولى، إحداها على إسبانيا بالذات 2-0 في الجولة الثانية بفضل ثنائية لاعب وسط مان يونايتد الإنجليزي سكوت ماكتوميني.



ويتصدر الاسكتلنديون المجموعة بـ 15 نقطة كاملة بفارق 6 عن إسبانيا التي لعبت مباراة أقل، وبالتالي سيضمنون البطاقة الأولى الى النهائيات في حال التعادل مع «لا روخا»، أو في حال عدم فوز النرويج الثالثة على مضيفتها قبرص.



ويتأهل الى النهائيات بطل ووصيف كل من المجموعات العشر إضافة الى ألمانيا المضيفة وثلاثة منتخبات عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.



ويدرك رجال ستيف كلارك أن إسبانيا ستقدم كل ما لديها من أجل الثأر لخسارة الذهاب، لاسيما بعدما استعادت توازنها بفوزين ساحقين على جورجيا 7-1 ثم قبرص 6-0.



ويفتقد المدرب لويس دي لا فيونتي نجم برشلونة الواعد لامين جمال الذي بات أصغر لاعب يشارك ويسجل أيضا في تاريخ المنتخب عن 16 عاما في الفوز على جورجيا، وانسحب المغربي الأصل من معسكر المنتخب الإسباني الثلاثاء بسبب الإصابة.



واستدعى دي لا فوينتي وجهين جديدين هما مدافع ريال مدريد فران غارسيا ولاعب وسط أتلتيك بلباو أويهان سانسيت.



وفي المجموعة الرابعة، تسعى كرواتيا الى فض الشراكة مع ضيفتها تركيا وتجديد الفوز عليها بعدما تغلبت عليها ذهابا 2-0 بثنائية لماتيو كوفاتشيتش.



ويتصدر لوكا مودريتش ورفاقه المجموعة بعشر نقاط بفارق الأهداف عن تركيا، فيما تحتل أرمينيا وويلز المركزين الثالث والرابع بسبع نقاط ولاتفيا المركز الأخير من دون نقاط، ما جعلها خارج دائرة المنافسة على إحدى البطاقتين.



وأرجأ الاتحاد الأوروبي (ويفا) المباراة المقررة اليوم بين إسرائيل وسويسرا بعد الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل.



وتحل رومانيا ضيفة على بيلاروسيا باحثة عن إزاحة سويسرا عن الصدارة بما أنها متخلفة بفارق نقطتين عنها، فيما تلعب كوسوفو الخامسة (4 نقاط) مع أندورا الأخيرة (نقطتان).



وفي المجموعة الخامسة وفي ظل الغياب المتوقع لهداف برشلونة الإسباني روبرت ليفاندوفسكي بسبب التواء في الكاحل، تسعى پولندا الى تدارك الموقف قبل فوات الأوان، وتحتل پولندا المركز الرابع بست نقاط وبفارق 4 نقاط عن ألبانيا المتصدرة ونقطتين خلف كل من تشيكيا الثانية ومولدافيا الثالثة.