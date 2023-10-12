سيعود نجم التنس الإسباني المخضرم رافايل نادال إلى الملاعب في بطولة أستراليا المفتوحة 2024، بحسب ما كشف المنظمون أمس الأول، بعد عام من تعرضه لإصابة قوية في وركه في الحدث عينه. ولم يلعب نادال صاحب الـ 22 لقبا كبيرا منذ خسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد في الدوري الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي. وخضع ابن الـ 37 عاما لعمليتين جراحتين خلال عملية تعافيه الطويلة، وصرح في مايو الماضي، انه يريد اتخاذ قسط من الراحة لمحاولة العودة أقوى مما كان. وقال مدير بطولة استراليا المفتوحة كريغ تايلي بان نادال والاسترالي نيك كيريوس سيعودان الى الملاعب في بطولة استراليا المفتوحة في يناير المقبل.



وقال تايلي في بيان «بطلنا عام 2022 رافايل نادال يبذل جهودا شاقة خلال عملية تعافيه طوال هذا العام، لطالما يقدم افضل عروضه في ملبورن ولا احد يشك في قدرته على التنافس».



وكان نادال الفائز ببطولة رولان غاروس 14 مرة ألمح في سبتمبر الماضي الى امكانية ان يكون عام 2024 الاخير له في الملاعب، وقال «الماتادور»: «قلت إن عام 2024 ربما يكون عامي الأخير، أكرر ذلك، لكن لا يمكنني تأكيد ذلك بنسبة 100% لأنني لا أعرف».