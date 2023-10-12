تطرح آلات غيتار كهربائية استخدمها أساطير في موسيقى الروك مثل كورت كوبين وإريك كلابتون في مزاد الشهر المقبل بالولايات المتحدة، مع توقعات بتخطي قيمة بعضها مليوني دولار.



وترتبط آلة «غيبسون إس جي» لإريك كلابتون، الملقبة بـ The Fool أو الآلة «المجنونة»، ارتباطا وثيقا بالوقت الذي أمضاه المغني مع فرقة «كريم»، حيث قدم أداء من الأكثر تميزا في موسيقى الروك. وبفضل زخرفته وأسلوبه اللافت، بات هذا الغيتار الكهربائي من أكثر الآلات الموسيقية التي يمكن التعرف عليها بسهولة في موسيقى الروك، واستحالت رمزا لحركة «صيف الحب» الثقافية المضادة لعام 1967 والتي طبعت جيلا كاملا.



بدأ إريك كلابتون، الذي أكسبه أداؤه الموسيقي في أغنيات مثل «ليلى» و«سانشاين أوف يور لوف»، شهرة جعلته من أفضل عازفي الغيتار في العالم، في استخدام الآلة خلال الجولة الأولى لفرقة «كريم» بالولايات المتحدة.



كذلك تطرح آلة أخرى ابتداء من الشهر المقبل بمزاد في ناشفيل بولاية تينيسي، وهي «فندر موستانغ» التي استخدمها كورت كوبين خلال حفل فرقة «نيرفانا» الأخير في مدينة ميونيخ الألمانية.



وسيقام المزاد في مقهى هارد روك في ناشفيل خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل، وسيذهب جزء من عائدات بيع الآلات إلى جمعية «كيكينغ ذي ستيغما» التي تحارب مشاكل الصحة العقلية.