أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع فاتورة الاستيراد من مختلف دول العالم بقيمة 11.6 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023، فقد سجلت قيمة الواردات المصرية 46.3 مليار دولار خلال أول 7 شهور من عام 2023 مقابل 57.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.1%.



وكان أعلى عشر سلع انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور من عام 2023:



1 - مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 1.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 43.1%.



2 - البترول الخام بقيمة 1.4 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 52.3%.



3 - لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 1.1 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.2%.



4 - فول الصويا بقيمة 977.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%.



5 - مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 649.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 26.8%.



6 - سيارات الركوب بقيمة 489.4 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.1%.



7 - ذرة بقيمة 469.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.5%.



8 - لحوم بقيمة 404.3 ملايين دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 35.6%.



9 - تلفزيونات بقيمة 371.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 98.1%.



10 - التليفون المحمول بقيمة 338.1 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 99.4%.



أعلى عشر دول انخفضت قيمة واردات مصر منها خلال أول 7 شهور من عام 2023:



1 - السعودية بقيمة 2.6 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 50.3%.



2 - الصين بقيمة 1.9 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 21.6%.



3 - أميركا بقيمة 1.3 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 29.1%.



4 - البرازيل بقيمة 974.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 39.9%.



5 - تركيا بقيمة 894.3 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 36.3%.



6 - الهند بقيمة 612.9 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 24.2%.



7 - الإمارات بقيمة 532.7 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 31.8%.



8 - كوريا الجنوبية بقيمة 415.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 34.3%.



9 - رومانيا بقيمة 355.6 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 58.6%.



10 - فرنسا بقيمة 312.5 مليون دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 28%.