القاهرة - ناهد إمام



أعلنت د.هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، عن انطلاق مؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية في دورته 26، تحت شعار «الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي» الشباب محور التنمية فرص وتحديات، وبرعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023.



صرحت بذلك د.هدى يسى في مؤتمر صحافي، مشيرة إلى أن افتتاح المؤتمر في جامعة الدول العربية «بيت العرب»، والافتتاح الرسمي للمؤتمر والمعرض بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء.



وحضر المؤتمر الصحافي عدد كبير من سفراء الدول، منهم صربيا، المملكة الأردنية الهاشمية، اليابان، فنزويلا، أذربيجان وكذلك ممثلو الوزارات الراعية والشركات الداعمة، استادات الوطنية للإنشاءات الرياضية، وأون باسيف للذكاء الاصطناعي، وسيدات ورجال الأعمال، وشركات كبرى من الهند واليابان والصين، ونخبة مميزة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.



وكشفت عن حضور وفود رفيعة المستوى من ممثلي 4 قارات، حيث تضم للمرة الثانية حرم رئيس جمهورية صربيا السيدة تمارا فوتشيتش وتشارك كرئيس شرفي للمؤتمر، وكل من حرم رئيس جمهورية غامبيا السيدة فاتوماتا باه بارو، وحرم رئيس ولاية بينو السابق السيدة يونيس أورتوم، ضيوف شرف، ومن السعودية والأردن والبحرين والكويت.



وأكدت هدى يسى أن المؤتمر يأتي في ظل تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية تعظيم فرص جذب الاستثمارات حتى تتبوأ دول القارة مكانتها. وإقامة الشراكات العربية والأفريقية والدولية والاستفادة من التكنولوجيا العالمية، كما يهتم بالشباب وبحث آليات تمكينهم، وتوفير فرص العمل لهم. وأيضا مناقشة مبادرة «عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية»، للسياحة العلاجية والمزارات الدينية.



وكشفت عن أن المؤتمر سيشهد «مسيرة شارع السلام»، وهي مسيرة دولية من خلال السيارات التي تجوب أحد شوارع شرم الشيخ و ترفع بها كافة أعلام الدول المشاركة الأجنبية والعربية والأفريقية والوزارات والمصانع والشركات الداعمة، وكافة أطياف المجتمع يدا بيد مع التعاون الدولي دعما لمبادرة عشانك يا بلدي بشرم الشيخ.