وجهت مجلة «صوت الأزهر» التي تصدر عن الأزهر الشريف في مصر رسالة الى إسرائيل بـ 3 لغات من بينها اللغة العبرية.



وجاء في الرسالة أن: «الاحتلال هو أصل كل الشرور»، متهمة تل أبيب بانتهاك كل القوانين الدولية والإنسانية.



وجاء الرسالة باللغة العربية كالتالي: اسأل ضميرك:



- من الطرف الذي احتل ومازال يحتل أراضي غيره طوال 75 عاما؟



- من الطرف الذي يرفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن طوال 75 عاما؟



- من الطرف الذي يزرع أرض غيره مستوطنات غير شرعية، منتهكا القانون الدولي؟



- من الطرف الذي تسبب ببطشه العسكري في نزوح ملايين اللاجئين طوال 75 عاما ويرفض حقهم في العودة؟



- من الطرف الذي يقصف ويقتل المدنيين بشكل عشوائي طوال 75 عاما؟



- من الطرف الذي ارتكب جرائم حرب موثقة في تقارير دولية؟



- من الطرف الذي يرفض التعاون مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.. ويتجاهل أحكامهما؟



- من الطرف الذي يحاصر الآخر عسكريا وسياسيا ويمنع عنه كل مقومات الحياة؟



- من الطرف الذي يستهدف ويقتل الصحافيين لمنعهم من إظهار الحقيقة؟



- من الطرف الذي بنى كيانه على أساس ديني عنصري متطرف يمنح لكل يهودي في العالم حقوقا لا يمنحها لأصحاب الأرض الأصليين؟



- من الطرف الذي يعتبره المجتمع الدولي سلطة احتلال وفق قواعد القانون الدولي؟