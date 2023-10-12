وجهت مجلة «صوت الأزهر» التي تصدر عن الأزهر الشريف في مصر رسالة الى إسرائيل بـ 3 لغات من بينها اللغة العبرية.
وجاء في الرسالة أن: «الاحتلال هو أصل كل الشرور»، متهمة تل أبيب بانتهاك كل القوانين الدولية والإنسانية.
وجاء الرسالة باللغة العربية كالتالي: اسأل ضميرك:
- من الطرف الذي احتل ومازال يحتل أراضي غيره طوال 75 عاما؟
- من الطرف الذي يرفض تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن طوال 75 عاما؟
- من الطرف الذي يزرع أرض غيره مستوطنات غير شرعية، منتهكا القانون الدولي؟
- من الطرف الذي تسبب ببطشه العسكري في نزوح ملايين اللاجئين طوال 75 عاما ويرفض حقهم في العودة؟
- من الطرف الذي يقصف ويقتل المدنيين بشكل عشوائي طوال 75 عاما؟
- من الطرف الذي ارتكب جرائم حرب موثقة في تقارير دولية؟
- من الطرف الذي يرفض التعاون مع محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.. ويتجاهل أحكامهما؟
- من الطرف الذي يحاصر الآخر عسكريا وسياسيا ويمنع عنه كل مقومات الحياة؟
- من الطرف الذي يستهدف ويقتل الصحافيين لمنعهم من إظهار الحقيقة؟
- من الطرف الذي بنى كيانه على أساس ديني عنصري متطرف يمنح لكل يهودي في العالم حقوقا لا يمنحها لأصحاب الأرض الأصليين؟
- من الطرف الذي يعتبره المجتمع الدولي سلطة احتلال وفق قواعد القانون الدولي؟