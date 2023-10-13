هالة ـ عمران ووكالات



أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعاقد مع المعلمين الجدد سيكون وفق العنوان الثابت للمعلم وقت التقديم على المسابقة وليس العنوان الثابت حاليا في بطاقات الرقم القومي، موضحة ـ بحسب «اليوم السابع» ـ أن هناك بعض الحالات قامت بتغيير محل الإقامة بعد التقديم على المسابقة لظروف خاصة مثل الزواج والنقل من محافظة لأخرى، وهذه الحالات سيتم التعاقد معها وفق محل الإقامة القديم وقت التقدم على المسابقة، على أن يتم النظر في محل الإقامة الجديد وفقا لاحتياجات العمل وإمكانية ندب المعلم من محافظة لأخرى.



ووقع د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين «مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى»، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالي وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.



وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن د.رضا حجازي أكد أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات ستتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.