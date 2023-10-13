أكد مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي أن نتيجة انتخاب الكويت عضوا بمجلس حقوق الإنسان أتت إيمانا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بكل ما تبذله البلاد من أجل إعلاء صوت الحق في مجال حقوق الإنسان والتزامها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.



وأضاف البناي في تصريح لـ«كونا» أن «فوز البلاد بمقعد عضوية مجلس حقوق الإنسان يؤكد على دور البلاد الصغيرة بالحجم والكبيرة في عطائها لدى المنظمات الدولية».



من جانبها، قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج في تصريح مماثل لـ «كونا»: «أرفع أسمى آيات التبريكات والتهاني إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز الكويت بمقعد عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 - 2026».



ولفتت الشيخة جواهر إلى أن الفوز الذي حققته البلاد بعد نيلها 183 صوتا يعكس ثقة المجتمع الدولي التي تحظى بها الكويت في هذا المجال من جانب، كما يعكس - من جانب آخر - مدى أهمية التزام الكويت في تعزيز أعمال حقوق الإنسان واحترامها، مؤكدة أن البلاد ستواصل من خلال عضويتها بالمجلس تعزيز واحترام حقوق الإنسان لشعوب العالم كافة.