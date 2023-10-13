اختتم مركز وكالة الأنباء الكويتية «كونا» لتطوير القدرات الإعلامية أمس برنامج «إعداد المراسل الصحافي» التدريبي بمشاركة عدد من منتسبي الوكالة والهيئة العامة للشباب ووكالة الأنباء القطرية «قنا».



وتطرق البرنامج الذي قدمه سكرتير تحرير في إدارة شؤون النشرة الاقتصادية في «كونا» محمود بوشهري وانطلق في 8 الجاري إلى أساسيات عمل المراسل الصحافي وآلية العمل بين المراسل والمركز الرئيسي والتحديات في العملين الميداني والمكتبي، إضافة الى المبادئ الصحافية العامة ومعايير القيمة الخبرية ومصادر الخبر وعناصره الفنية. واعتمد البرنامج على الدمج بين المنهجين النظري والعملي حيث تناول أنواع الفنون الخبرية ومهارات التغطية الصحافية متطرقا إلى تجارب عدد من المراسلين.