حوار - ناهد إمام



أكد الوزير المفوض التجاري «يحيى الواثق بالله» رئيس جهاز التمثيل التجاري ومجلس شؤون السلك التجاري، استعداد الحكومة لتقديم حوافز إضافية للمستثمر سواء المصري في الداخل أو في الخارج والأجانب، خاصة في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية والصناعية التي تستهدف التصدير، وتوطين الصناعة، وهو ما حرص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.



وأشار الواثق بالله في حوار مع «الأنباء» إلى وجود أيضا، حزمة من الحوافز الاستثنائية التي ستمنحها الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية، قريبا والتي ستستهدف نقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة.



وفيما يلي نص الحوار:



كيف ترون دور المكاتب التجارية المصرية بالخارج؟



٭ لا جدال أنها تلعب دورا رئيسيا ومحوريا بالخارج وتنجح في استقطاب بعثات مستوردين لمنتجاتنا وصناعاتنا المصرية، مما يزيد من فرص التصدير وفتح أسواق جديدة، وأيضا جذب الاستثمارات الخارجية في قطاعات متنوعة وخاصة قطاع الصناعة إلى جانب الترويج للمشروعات القومية الكبرى في الخارج.



وماذا عن المناخ الاستثماري المصري حاليا؟



٭ هناك استثمارات كبيرة من الدول العربية والأجنبية لشركات راغبة للاستثمار في مصر، حيث حدثت إنجازات كثيرة خلال الفترة الماضية بجانب الترويج للاستثمار واستقرار الأمن والمزايا المقدمة، خاصة بعد الإعفاءات الضريبية التي سيقرها البرلمان بعد أن وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تتراوح بين 5 و10 سنوات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.



كيف ترون استفادة مصر من تجمع «البريكس»؟



٭ من المتوقع أن تستفيد مصر بشكل كبير من انضمامها لتجمع البريكس، المقرر بدءا من يناير 2024 في القطاعات الزراعية والصناعية والاستثمارية والتكنولوجية والخدمية، وذلك سيعتمد على التواصل بشكل كبير مع دول التجمع سواء بشكل رسمي أو من جانب مجتمع الأعمال.