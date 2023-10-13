قدم عضوا المجلس البلدي ناصر الجدعان ونصار العازمي اقتراحا بتخصيص ممشى بمنطقة الفحيحيل قطعة 1.



وقال الجدعان والعازمي في اقتراحهما: استنادا الى نص المادة 21 من القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والتي تتيح للمجلس البلدي تحديد استعمالات الأراضي واستحداث وتنظيم المناطق.. إلخ، ونظرا لتوجه الدول للاهتمام بمجال الرياضة والمساهمة في إيجاد الوسائل للتشجيع على هذه الممارسات لما فيه من أثر صحي للمجتمع ووفقا لما جاء في المخططات الهيكلية للدولة، فإننا نقترح: تخصيص ممشى وملاعب بمنطقة الفحيحيل قطعة 1 خدمة لأهالي المنطقة ومساحة مخصصة للدراجات الهوائية.