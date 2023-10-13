نعى عضو المجلس البلدي الأسبق محمد المعجل فقيد الكويت الراحل سعود عبدالعزيز الراشد الذي غيبه الموت عن عمر يناهز 98 عاما، عقب رحلة زاخرة بالعطاء للوطن، مشيرا إلى أنه أحد أبرز رجالات الرعيل الأول الذين تركوا بصمة راسخة في مجتمع الاقتصاد والأعمال، وكانت له إسهامات بارزة في مختلف المجالات.



وقال المعجل: يعتبر الفقيد سعود الراشد واحدا من رواد النهضة الاقتصادية في البلاد، كما تميز بالصدق والاستقامة في تعاملاته وعلاقاته سواء داخل الكويت وخارجها.



وأضاف ان الراحل أدى طوال مسيرته دورا كبيرا في خدمة مجتمعه ووطنه، وساهم في أعمال البر والخير ومساعدة المحتاجين بعيدا عن الأضواء، معددا مناقبه الخيرية والإنسانية، ومشيرا إلى انه مؤسس مسجد الراشد في العديلية الذي يعد من أكبر المساجد في الكويت والذي ترتاده أعداد كبيرة من المصلين كل جمعة وخلال صلاة القيام في شهر رمضان، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.