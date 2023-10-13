كشفت رئيسة الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة م.سعاد الحسين عن تنظيم الجمعية لمؤتمر متخصص بالطاقة المتجددة بمستوى عالمي هو الأول والفريد من نوعه بالمنطقة في فبراير 2024، مشيرة إلى أن التجهيزات للمؤتمر انطلقت من بداية أكتوبر الجاري، واصفة إياه بالحدث الأهم على الإطلاق في إطار الجهود الداعمة للنهوض بالصناعات القائمة على الطاقات الطبيعية الخضراء والنظيفة والتي تحقق البعدين الاقتصادي والبيئي في آن واحد، حيث سيشهد المؤتمر مشاركات دولية فاعلة منها كندا وأستراليا وأميركا وألمانيا، بالإضافة إلى الدول الخليجية والعربية التي تمتلك تجارب مميزة في الاستثمار بالطاقة المستدامة، معربة عن أملها أن يسهم المؤتمر بالخروج بتوصيات ناجعة وفاعلة فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين الخاصة باستخدامات وصناعات الطاقات البديلة في البلاد.



وأشادت م.الحسين بما حققته زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للصين والتي تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بقطاعات متعددة من بينها الطاقة المتجددة كمورد أساسي لتنمية الاقتصاد الأخضر المستدام، مؤكدة أهمية عنصر الاستدامة برؤية كويت جديدة 2035 بكل المجالات لاسيما الطاقة.



ودعت م.الحسين إلى الاستفادة من الخبرات الصينية بقطاع الطاقة المستدامة، حيث ان الصين سجلت بصمة عالمية لافتة في المجالات المختلفة للطاقة المتجددة، إذ توفر الطاقة المتجددة في الصين نحو 15% من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد، بما في ذلك الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، فضلا عن أنها تدفع منذ سنوات نحو الهيمنة على سلسلة إمداد الطاقة النظيفة، إذ تمثل بكين أكثر من 70% من الإنتاج العالمي للوحدات الشمسية و50% من مكونات توربينات الرياح، لافتة الى اتخاذ الجمعية الكويتية للطاقة المستدامة خطوات فاعلة وجادة لدعم استخدام الطاقة المتجددة في الكويت من خلال مخاطبة الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات التي تشجع المستثمرين الشباب على الاستثمار في صناعاتها ذات الطابع المستدام، مشددة على حتمية التحول لمصادر الطاقة النظيفة في ظل الطلب المتزايد على الكهرباء بسبب التوسع العمراني وانشاء مدن اسكانية جديدة.