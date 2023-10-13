أعلنت شركة «ميماك أوجلفي»، الشبكة الإبداعية الرائدة والمتكاملة الحائزة عدة جوائز، عن فريق قيادي جديد، مواكبا انطلاقة حقبة جديدة في مسيرتها، ستركز خلالها على التميز الإبداعي والابتكار الاستراتيجي وتسريع مسيرة النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويتزامن هذا الإعلان مع انتهاء فترة ولاية ديفيد فوكس، كرئيس تنفيذي لشركة ميماك أوجلفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويغادر فوكس، صاحب السجل الغني في أوجلفي والحافل بالإنجازات على المستوى العالمي، منصبه بعد أن قاد الشركة خلال فترة من النمو والنجاح. وحرص ديفيد، خلال عمله ومسيرته المهنية، على مشاركة وجلب تجارب وخبرات WPP وأوجلفي الواسعة النطاق إلى المنطقة.



وفي ظل هذه المرحلة الانتقالية التي تتسم بالاستمرارية والتجديد، قامت شركة ميماك أوجلفي، بتعيين فريق قيادي مشترك، يتألف من غسان مرقة، الذي سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجون مارشانت، الذي سيشغل منصب رئيس مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينضم جون إلى شركة ميماك أوجلفي، بعد مسيرة مهنية في المنطقة استمرت لمدة ست سنوات، شغل خلالها منصب المدير الإداري في وكالة FP7 McCann في دبي، Momentum and Craft في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وفي معرض تعليقه على تعيينه في هذا المنصب الجديد، قال غسان مرقة: أود أن أتوجه بخالص شكري وتقديري لفريقنا الاستثنائي وعملائنا الكرام، على التزامهم الثابت وشراكتهم المتواصلة. ويشرفني أن أتولى إلى جانب جون، قيادة شبكة مكاتب الوكالة، التي لطالما شكلت أحد ركائز قطاع الاتصال الابداعي في المنطقة، وأن نحقق التزامنا بالاستمرار في تقديم الإبداع غير المحدود للعلامات التجارية الرائدة في سائر أسواق المنطقة.



من جهته، أعرب جون مارشانت، عن مشاعره قائلا: يشرفني جدا الانضمام إلى شركة ميماك أوجلفي خلال هذه الفترة المحورية والبالغة الأهمية في هذه السوق المتنامية بوتيرة سريعة. تشتهر علامة أوجلفي التجارية بإبداعها والتزامها بالتميز. وأنا أتطلع للعمل مع غسان والمساهمة في مسيرة هذه الشركة، في ظل هذا التحول الاقتصادي والثقافي الحيوي الذي تشهده المنطقة.