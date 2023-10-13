يتسم بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير وسيشغل أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً بعدد 20 بوابة و41 منصة لإنهاء إجراءات السفر و7 منصات جديدة للخدمات الذاتية



أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.



وسيتم بناء مطار أبها الجديد بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير، ليصبح معلما بارزا من المعالم المميزة بالمملكــة، حيـــث ستـــصل مــساحة صالتـه إلــى 65 ألف متر مربع مقارنة بنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي، إضافة إلى إنشاء جسور إركاب، وإنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، حيث من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028.



ويتميز المطار الجديد بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن، في ظل تقنيات متطورة، من خلال توظيف استراتيجيات التصميم البيئية المستدامة، لإيجاد بيئة داخلية قابلة للتكيف والانسجام مع الطبيعة، وتحاكي الثقافة السعودية، لتوفر تجربة سفر مميزة، بكفاءة عالية تسهم في توفير خدمات انسيابية للزوار والمسافرين، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).



وسيــكون المطار قـــادرا على استيــــعاب أكثـــر من 13 مليون مسافر سنويا مقارنة بالقدرة الحالية التي تقدر بـ 1.5 مليون مسافر، وبزيادة عشرة أضعاف الطاقة الحالية، إضافة إلى تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويا مقارنة بـ 30 ألف رحلة حاليا، وسيصبح عدد البوابات في المطار الجديد 20 بوابة، وسيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر، وإنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.



يذكر أن مطار أبها الجديد، سيسهم في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة، تحقق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية السعودية 2030، كاستراتيجية عسير «قمم وشيم»، والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى زيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة و330 مليون مسافر، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة.