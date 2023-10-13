بشار جاسم



يستعد المخرج النشط ناصر البلوشي لإخراج أكثر من عمل مسرحي للموسم المقبل، حيث اتفق مؤخرا مع شركة فروغي للإنتاج الفني والمسرحي ممثلة بالمنتج عيسى العلوي والفنان د.طارق العلي لإخراج مسرحية بعنوان «ميمية ولدي» لموسم الرياض في شهر نوفمبر، وهي من تأليف عيسى أحمد وبطولة النجم طارق العلي ومحمد عاشور وشهد سلمان وأمير مطر فيصل السعد محمد الوزير، ومن جمهورية مصر الفنان مدحت تيخة، ومن الامارات جمعة علي ومن البحرين حسن محمد.



وعبر المخرج ناصر البلوشي عن سعادته بهذه المشاركة التي تعتبر الأولى مع النجم طارق العلي وفروغي في المسرح، قائلا: شكرا للمنتج عيسى العلوي والفنان طارق العلي على هذه الثقة، وان شاء الله نقدم عملا يليق بالجمهور الكويتي والخليجي من خلال جولتنا ان شاء الله خليجيا.



كما صرح البلوشي بأنه تم الاتفاق مع النجم أحمد العونان لإخراج عمله القادم لموسم الرياض في مسرحية الجار بشهر ديسمبر، وهي من تأليف محمد الكندري وبطولة نخبة من النجوم منهم خالد العجيرب سلطان الفرج شيلاء سبت والعديد من النجوم.



وعن تجربته في العملين بوقت واحد يقول: أنا حريص كل الحرص على ان يكون كل عمل له طابعه الخاص وقصته الخاصة ورؤيته الاخراجية.



ويختتم ناصر حديثه قائلا: احضر حاليا لفيلمي الجديد سوبر هود وهو الجزء الثاني من فيلم قحفية هود، من تأليف الكاتب المميز مزيد المعوشرجي، أما بالنسبة لبطولة الفيلم فجار التفاوض مع نجم من جمهورية مصر العربية ونجم من السعودية لإشراكهما في البطولة معه.



الجدير بالذكر أنه تم عرض الجزء الاول في دور العرض وحقق نجاحا مميزا وعرض لمدة شهرين سولت اوت، متمنيا نجاح تجربته الثانية بإذن الله، كما شكر موسم الرياض وبالأخص المستشار تركي آل الشيخ الذي جمعه بطارق العلي وأحمد العونان.