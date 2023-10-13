بتجربة مختلفة، تشارك الفنانة حلا الترك بفيلم استعراضي ضخم من نوع خاص، تخوض من خلاله أول عمل سينمائي لها بعنوان «صاحب الظل الطويل» ضمن سلسلة أفلام تحمل اسم «سكر» والذي بدأ عرضه قبل أيام عبر شاشة منصة «شاهد»، وقالت حلا عن شخصية «سكر»: هي فتاة يتيمة تربت داخل ملجأ دون أب ولا أم، وتعيش مع أطفال يسعون إلى تحقيق أحلامهم وهي تحاول مساندتهم طوال الوقت لتحقيق أحلامهم وأحلامها معا.



وتابعت حلا، حسب موقع «نواعم»: في الواقع شخصية سكر تشبهني كثيرا، لم تكن بعيدة عني أبدا، فهي حنونة وطيبة ومحبوبة من الجميع، فالتجربة ممتعة بالنسبة لي لأقصى حد، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور، ولن أخفي أن وجود الاستعراضات والغناء التي أراها ومن وجهة نظري، على مستوى عالمي، أكثر ما شجعني لقبول الدور دون تردد، بالإضافة إلى تواجدي ضمن مجموعة كبيرة من النجوم الكبار، النجمة ماجدة زكي ومحمد ثروت فبدونهما لم يكتمل الفيلم، فهما أساس العمل وقد تعلمت منهما الكثير أثناء التصوير.



وأكملت: شعرت بالقلق كثيرا أثناء التصوير، فالمسؤولية كبيرة والتجربة ضخمة، وفريدة من نوعها في مجال السينما العربية، لكن ثقة فريق العمل بي، خاصة المخرج الرائع تامر مهدي، ومساندتهم لي أثناء التصوير، جعلني أتخلص من هذا الشعور وأحاول أن أكون على قدر المسؤولية، والكاتبة هبة مشاري ساعدتني في تحقيق حلم من أحلامي بهذا العمل.