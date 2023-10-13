دمشق - هدى العبود



أنهت شركة «قبنض» للإنتاج والتوزيع الفني مرحلة تصوير المسلسل القصير «تيمبو»، تأليف ريم عثمان، إخراج إبراهيم قاسم، وهو دراما اجتماعية معاصرة، ويتناول قصة عائلة مكتفية ماديا، الأم كانت تعمل كراقصة كلاسيكية، توقفت نتيجة إصابتها بعارض صحي، بينما يعيش الأب حالة من الرضا تتحول إلى صراع مع شقيقه تدور بهما الحياة لتتحول علاقة الإخوة بينهما إلى انتقام في صراع حاد بين الخير والشر يدفع ثمنه الأبرياء.



وتجري أحداث القصة في إطار تصاعدي تتطور مع الظروف التي يمر بها الشقيقان ليسلك كل منهما طريقه حيث النهاية، لكن الأم تعلق آمالها على ابنتها لتحقيق حلمها الذي لم تتمكن من القيام به، وتعيش العائلة حالة من الصراع بين مجتمعها لتأمين قوت يومها.



وأسندت البطولة للفنانين: سوزان نجم الدين، عبدالفتاح مزين، جلال شموط، رامي أحمر، وائل زيدان، سهير صالح، وسيم الشبلي، غفران هواري، ميخائيل صليبي، والطفل علي عكروش.



وأعلن رئيس مجلس الإدارة محمد قبنض في وقت سابق عن رغبة الشركة بإنتاج أجزاء جديدة من السلسلة الشهيرة «باب الحارة»، تأليف مروان قاووق، وسيتابع المشاهدون عودة بعض الشخصيات التي غابت منذ الجزء التاسع، وسيتناول قصصا وحكايا جديدة في «حارة الضبع» و«حارة الصالحية» التي جرت بهما أحداث الأجزاء الثلاثة الأخيرة.