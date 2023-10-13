أسامة أبو السعود



أعلنت إدارة الشؤون الفنية في وزارة الأوقاف، عن بدء تسجيل المتقدمين الكويتيين للاختبار التحريري لوظيفتي الإمام والمؤذن اعتبارا من الأحد المقبل حتى نهاية دوام يوم الخميس 16 نوفمبر، أو اكتمال العدد المطلوب.



وأكد مدير الإدارة د. بدر أبا ذراع الحرص على اختيار الكفاءات والمتميزين من حفظة كتاب الله وأصحاب الصوت الندي ومن لديهم إلمام بالعلوم الشرعية وفق الضوابط التي حددتها لجنة اختبار واختيار شاغلي الوظائف الدينية بالوزارة.



وأشار أبا ذراع إلى أن الاختبار التحريري سيكون في 19 نوفمبر، مبينا أن الوزارة وضعت عددا من الشروط لابد من توافرها في المتقدمين وهي:



أولا: شروط التقديم لوظيفة



(إمام - إمام وخطيب) فما فوق



٭ الحصول على مؤهل جامعي شرعي فما فوق مع حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم، أو الحصول على مؤهل جامعي غير شرعي مع حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم، أو الحصول على ثانوية المعهد الديني مع حفظ القرآن الكريم كاملا.



٭ إتقان قواعد التجويد والتلاوة.



٭ ألا يقل عمر المتقدم عن (21) عاما.



٭ اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشفوية.



ثانيا: شروط التقديم لوظيفة (إمام - إمام وخطيب) للمتقاعدين وهي:



٭ الحصول على ثانوية المعهد الديني أو مؤهل جامعي فما فوق.



٭ حفظ (5) أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم، مع إتقان قواعد التجويد والتلاوة.



٭ ألا يزيد عمر المتقدم عن (70) عاما.



٭ يعفى المتقدم من الاختبار التحريري على أن يجتاز المقابلة الشفوية.



ثالثا: شروط التقديم لوظيفة (خطيب)



٭ الحصول على مؤهل جامعي شرعي فما فوق مع حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم، أو الحصول على مؤهل جامعي غير شرعي فما فوق مع حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم.



٭ إتقان قواعد التجويد والتلاوة.



٭ ألا يقل عمر المتقدم عن (21) عاما.



٭ اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشفوية.



رابعا: شروط التقديم لوظيفة (مؤذن)



٭ الحصول على شهادة ثانوية المعهد الديني، أو شهادة الثانوية العامة، أو شهادة دار القرآن الكريم أو ما يعادلها.



٭ حفظ (3) أجزاء من القرآن الكريم منها جزء عم، مع إتقان قواعد التجويد والتلاوة.



٭ ألا يقل عمر المتقدم عن (18) عاما.



٭ اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشفوية:



خامسا: شروط التقديم لوظيفة (مؤذن) للمتقاعدين:



٭ حفظ جزأين من القرآن الكريم أحدهما جزء عم مع إتقان قواعد التجويد والتلاوة.



٭ ألا يزيد عمر المتقدم عن (70) عاما.. اجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشفوية.



وفي جميع تلك الوظائف لابد من توافر شروط عامة والتي جاءت في البند سادسا وهي:



1 - الالتزام بالمنهج المقرر من قبل إدارة الشؤون الفنية في الاختبار التحريري والمقابلة الشفوية.



2 - أن يكون مشهودا له بالصلاح وحسن السيرة والسلوك، وأن يتسم بالاعتدال والوسطية، وألا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.



3 - أن يثبت لدى لجنة المقابلة الشفوية أنه صحيح المعتقد وسليم النطق والحواس، وحسن الصوت والهيئة.



4 - يكتفى باجتياز المقابلة الشفوية لحملة الشهادات العليا الشرعية (الدكتوراه).



5 - أن تكون الشهادة مصدقة من الجهات الحكومية المختصة.



6 - عدم قبول الطلبات المقدمة من الأطباء والعسكريين ورجال الإطفاء، وكل من تتعارض طبيعة عملهم مع طبيعة العمل في المسجد.



‏‎وفيما يخص الأوراق المطلوبة فهي:



٭ صورة المؤهل الدراسي.



٭ صورة البطاقة المدنية.



٭ صورة شخصية حديثة.



٭ وصورة هوية العمل.



٭ وبالنسبة للمتقاعدين ما يثبت التقاعد. وصورة من نموذج الترشيح لمن يرغب في تعديل وضعه من مؤذن إلى إمام (يمكن الحصول عليه من إدارة المساجد التابع لها المتقدم).



وأوضح أبا ذراع أن حملة الشهادات العليا (دكتوراه في العلوم الشرعية) وكذلك المتقدمون للإمامة من المتقاعدين يعفون من الاختبار التحريري ويكتفى بإجراء مقابلة شفوية لهم.



وأشار إلى أن من يرغب في التقدم عليهم أن يقوموا بالتسجيل من خلال رابط التسجيل الإلكتروني.