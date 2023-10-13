ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن نادي ريال مدريد أكمل إجراءات تأمين بقاء لاعبين اثنين من أبرز نجوم الفريق، وهما: الأوروغواياني فيدريكو فالفيردي والفرنسي إدواردو كامافينغا، ليضمن حمايتهما من الإغراءات والعروض التي قد تلاحقهما في الفترة المقبلة.



وأوضحت صحيفة «كادينا» أن رئيس النادي «الملكي» فلورنتينو بيريز نجح في الحفاظ على خدمات فالفيردي وكامافينغا لفترة طويلة الأمد، بعدما أصبحا من أهم العناصر الأساسية في الفريق.



وأضافت «فالفيردي البالغ من العمر 25 عاما أثبت أنه من أبرز المواهب الشابة في السنوات الماضية، خاصة أنه متعدد المواهب، ليقرر الملكي تمديد عقده لموسم إضافي حتى 2028 بعدما كان ينتهي في 2027، إلى جانب زيادة راتبه».



وأشارت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الدولي الفرنسي البالغ من العمر 20 عاما، إذ كان ينتهي عقده في 2025 وتم تجديده حتى 2028 وتحسين راتبه.



واختتمت بأن ريال مدريد وضع شرطا جزائيا قيمته مليار يورو لكل من اللاعبين، ليوفر «الحماية المزدوجة» ضد أي محاولات من أندية أخرى لكسب خدماتهما في الفترة المقبلة.