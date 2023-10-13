تبحث فرنسا عن تأهل مبكر إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم عندما تحل اليوم ضيفة على هولندا العنيدة، باحثة عن تكرار نتيجتها الساحقة ذهابا عندما فازت برباعية نظيفة.



وحققت وصيفة بطل العالم بداية رائعة في التصفيات، بالعلامة الكاملة في 5 مباريات، حيث سجلت 5 انتصارات متتالية، وهزت الشباك خلالها 11 مرة دون أن تستقبل أي هدف.



وستضمن فرنسا إحدى بطاقتي التأهل المباشرتين عن المجموعة الثانية حال فوزها أو تعادلها مع خسارة اليونان على أرض إيرلندا.



ويتأهل إلى النهائيات بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، إضافة إلى ألمانيا المضيفة و3 منتخبات عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية.



وتملك كل من اليونان وهولندا تسع نقاط، علما أن الأخيرة لعبت مباراة أقل، فيما ستفقد إيرلندا (3 نقاط) أمل الحلول في أول مركزين حال خسارتها أو تعادلها مع فوز هولندا.



في المقابل، تعاني هولندا التي حققت 3 انتصارات متتالية بعد خسارتها الافتتاحية المذلة أمام فرنسا، من غياب لاعبيها سفن بوتمان وماتيس دي ليخت وفرنكي دي يونغ وممفيس ديباي وكودي خاكبو.



وقبل أقل من شهرين على سحب القرعة في 2 ديسمبر في هامبورغ، ستكون باكورة بطاقات التأهل برسم المرشحين في هذه النافذة الدولية، على غرار فرنسا، البرتغال، أسكتلندا، بلجيكا والنمسا.



وفي المجموعة ذاتها، تأمل اليونان مواصلة صحوتها بتحقيق الفوز الرابع في التصفيات والثاني تواليا بعد خسارتين متتاليتين عندما تحل ضيفة على إيرلندا.



وتشهد المجموعة السادسة مواجهة طاحنة على بطاقة التأهل الأولى بين بلجيكا ومضيفتها النمسا صاحبتي المركزين الأول والثاني بـ 13 نقطة.



وسيتأهل الفائز تلقائيا إلى النهائيات.



وتعول بلجيكا على قائدها مهاجم روما روميلو لوكاكو الذي استعاد هوايته التهديفية في الآونة الأخيرة، بينها ثنائية في الفوز الكبير على كالياري 4-1 في الدوري الإيطالي.



وتبدو البرتغال، بطلة 2016، مرشحة فوق العادة لمواصلة علامتها الكاملة في التصفيات وتحقيق الفوز السابع تواليا عندما تستضيف مطاردتها المباشرة سلوفاكيا (13 نقطة).



وتسعى البرتغال، الوحيدة مع فرنسا وأسكتلندا حققت العلامة الكاملة في التصفيات حتى الآن، الى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحجز بطاقتها الى النهائيات، علما أن التعادل يكفيها في حال خسارة لوكسمبورغ الثالثة (10 نقاط) أمام أيسلندا الخامسة (6).



«الآزوري» أمام مالطا



وتقام غدا مجموعة من المباريات ضمن التصفيات ذاتها، حيث يلتقي أوكرانيا مع مقدونيا الشمالية، وإيطاليا مع مالطا ضمن المجموعة الثالثة، ويلعب بلغاريا مع ليتوانيا، والمجر مع صربيا في المجموعة السابعة، وإيرلندا الشمالية مع سان مارينو، وسلوفينيا مع فنلندا، والدنمارك مع كازاخستان وذلك في المجموعة الثامنة.



ويسعى «الآزوري» صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالمشاركة مع أوكرانيا ومقدونيا الشمالية لتقليص فارق النقاط مع المتصدر إنجلترا (13 نقطة)، وذلك لتفادي الدخول في حسابات معقدة.