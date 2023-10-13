قال نجم نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، الفرنسي كريم بنزيمة، إنه قرر الانتقال إلى «الإتي» بهدف المشاركة في مشروع الدوري السعودي الجديد لأنه يريد أن يكون جزءا منه. وأجرى بنزيمة مقابلة نشرها حساب رابطة الدوري السعودي لكرة القدم على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، أبرز فيها أسباب انتقاله إلى فريقه الجديد والتحديات المقبلة ورأيه في التجربة حتى الآن. وقال بنزيمة: «أردت المجيء للسعودية مع بدء مشروع كرة القدم هنا إذ بدا أنه مشروع ضخم من كل النواحي وأردت أن أكون جزءا منه والمساعدة فيه وهذا أحد الأسباب التي جعلتني آتي إلى هنا».



كما أشار إلى أنه ترك فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بعدما حقق معه كل شيء ولأنه أراد خوض تحد جديد والمشاركة في مشروع دوري روشن السعودي.



وانضم بنزيمة إلى الاتحاد قادما من ريال مدريد في يونيو الماضي بعقد يمتد حتى عام 2026. وأعرب الفرنسي عن سعادته باللعب مع حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي والرابع في جدول الترتيب حاليا، وقال: «سعيد داخل وخارج الملعب وأقدر حب الناس وهذا يجعلني سعيدا وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب».



وأضاف: «يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا وأنا سعيد بمستوى اللعبة. أنا حقا متفاجئ بالمستوى في السعودية لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من مباريات كرة القدم هنا».



وعن رأيه في مستوى فريقه، قال بنزيمة: «بدأنا الموسم بشكل جيد والتشكيلة لم تتغير كثيرا عن الموسم الماضي وهذا شيء جيد بالإضافة إلى ضم لاعبين جدد لتدعيم الصفوف».



وعن إصابته، قال بنزيمة: «كنت أعاني من إصابة لكنني أفضل الآن وأتدرب بكامل لياقتي. الفريق يتطور من مباراة لأخرى وأنا كذلك وهذا هو المهم لكن الأكثر أهمية بالنسبة لي هو حصد البطولات في نهاية الموسم».