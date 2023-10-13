قال لاعب وسط المنتخب الأميركي لكرة القدم وستون ماكيني، إن فريقه مستعد لإثبات قدرته على الفوز على أفضل المنتخبات في العالم بينما يستعد لمواجهة ألمانيا في مباراة ودية على أرضه. ويخوض المنتخب الأميركي مباراة مع بطل العالم أربع مرات غدا السبت في مدينة إيست هارتفورد بولاية كونيتيكت، فيما يعتبر فرصة نادرة لمواجهة فريق أوروبي من الصف الأول قبل استضافة نهائيات كأس العالم 2026 مع الجارتين كندا والمكسيك. وقال ماكيني للصحافيين «كنا دائما نقارن أنفسنا من حيث رغبتنا في التنافس مع منتخبات كبيرة.. نتوقع الفوز بهذه المباريات الآن بدلا من مجرد التنافس معهم». وساهم لاعب يوفنتوس الإيطالي في وصول الفريق الأميركي إلى دور الـ 16 في نهائيات كأس العالم الأخيرة بقطر بعد إخفاقه في التأهل للبطولة في 2018. ويخوض الفريق الأميركي مباراة الغد بعد مسيرة خالية من الهزيمة امتدت 13 مباراة متتالية. وسيلعب مباراة ودية أخرى أمام غانا الثلاثاء المقبل في ناشفيل بولاية تينيسي. وحصل الأميركيون على بطاقة المشاركة في كأس العالم 2026 باعتبارهم دولة مضيفة للحدث الرياضي الذي يقام كل أربعة أعوام. وأضاف ماكيني «فرصة عظيمة لمعرفة ما وصلنا إليه. وأن نفوز بهذا النوع من المباريات لأنها نوع المباريات التي يتعين علينا الفوز بها للمضي قدما والتقدم والنجاح في السنوات المقبلة». هذا، ومن المقرر أن تخوض ألمانيا مواجهة أخرى أيضا مع المكسيك يوم الثلاثاء في فيلادلفيا.