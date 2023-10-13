قال عضو لجنة البيئة النائب فايز الجمهور إن اللجنة استمعت إلى مشاكل المواطنين، والتي من أبرزها توجه مؤسسة الرعاية السكنية وبنك الائتمان إلى إيقاف بدل الإيجار عن المواطنين وخصم الأقساط على بيوت في منطقة المطلاع التي لم تكتمل بها الخدمات ومقومات الحياة الأساسية. وأكد الجمهور أن هناك ثلاثة أمور أساسية لابد أن نستعجل بها، أولها موضوع الحزام الشجري، وذلك لأن المنطقة مقبلة على عواصف رملية وأتربة، بالإضافة إلى فتح طريق سليل الذي سيقلل المسافة إلى محافظة الجهراء من 20 كيلومترا إلى أقل من كيلومترين. وطالب الجمهور وزارة الأشغال بالاستعجال في موضوع الصرف الصحي.