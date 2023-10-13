بيروت - داود رمال

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان «طوفان الأقصى هو نتيجة طبيعة لإجرام العدو الصهيوني، ويسألون لماذا هذه العملية الضخمة التي قام بها مجاهدو المقاومة الفلسطينية وينسون أنها ضد كيان تم زرعه في المنطقة بإشراف بريطاني أوروبي - أميركي».

وفي خلال الوقفة التضامنية الداعمة للشعب الفلسطيني والمقاومة قال قاسم «الكيان الصهيوني ارتكب المجازر في كل القرى الفلسطينية وهجرهم بالقتل والمجازر بإشراف ورعاية دولية على طول 75 سنة من الإجرام المنظم، فأتى «طوفان الأقصى» ليقول لا، لن يبقى هذا الكيان في منطقتنا وسنطرده ما دام فينا نفس واحد».

وأوضح قاسم ان «عملية «طوفان الأقصى» عملية ناجحة وستكون خالدة في المستقبل ومعلما لكل المجاهدين والأحرار وهي الخطوة التي تنبئ بالتحرير الكامل لفلسطين من البحر إلى النهر».

وأشار قاسم الى انهم «يزعمون أنهم يقصفون مقرات «حماس»، بينما هناك 500 طفل شهيد و250 من النساء من أصل 1500 من الشهداء، فأين مقرات حماس وأين القتال مع المقاتلين؟ هذا إجرام وليست حربا، هذه عدوانية إجرامية دولية منظومة مدعومة أميركيا وأوروبيا».

وحذر الاميركيين وحلفاءهم بالقول «لا تهمنا بوارجكم ولا تخيفنا تصريحاتكم وسنكون لكم بالمرصاد لتبقى المقاومة».