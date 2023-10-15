



كتاب جديد يحكي تاريخ أسرة عريقة استوطنت الكويت بعد هجرة من نجد إلى الكويت عام 1709م 1120هـ. أهداني الأخ الصديق العزيز خالد عبداللطيف سليمان الإبراهيم كتابا جديدا وثائقيا مهماً لأسرة آل الإبراهيم الكرام، أعده ونشره مؤخرا وكتب في ذيل آخر الكتاب: «نحن بشر معرضون للتقصير، لذا سنكون ممتنين لقراء هذا الكتاب الوثائقي الكرام ومن يرى أن هناك ما يتطلب التصحيح أن يراسلونا.. نكرر الشكر والامتنان، وهذه قمة الأمانة العلمية في التوثيق، وعلى العموم هذه هي دماثة أخلاق «أبا أحمد».

بقلم/ يوسف عبدالرحمن

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«بيت بن إبراهيم من الخزانة الوثائقية».. كتاب جديد في طبعته الأولى 2023م، وفكرته جاءت بمبادرة من المعد لشرح الضبابية التاريخية في الوثائق والمدونات التي تتناقل التاريخ بصورة شفهية ليست على بحوث ودراسات، اعتمد المعد في كتابه على الموضوعية وما سطر في الكتب العربية والمراجع الأجنبية وعلى الأرشيف البريطاني والعثماني ليكتسب قيمته وأهميته كمرجع تاريخي وفق المصادر العلمية والبحثية والتي ساهمت فيها الأسرة بأدوار سياسية واجتماعية واقتصادية مفصلية ليتيح للقارئ الحصول عليها مجتمعة دون الحاجة الى الشروع في طلبها من مصادر متشعبة وصعبة في دهاليز الكتب والمراجع.

لتصفح الكتاب

فهرس الكتاب، ما شاء الله، مليء بعشرات العناوين المعلوماتية، ففي جزئه الأول يسطر الباحث المعد خالد الإبراهيم استعراض الجذور والوطن والهجرة من نجد إلى الكويت ومنازل الإبراهيم في منطقة بهيته بحي الوسط، وديوان الإبراهيم في بداية القرن التاسع عشر وأول مسجد في الكويت لعائلة الإبراهيم والنقعة وشجرة العائلة والتي تبدأ من محمد بن إبراهيم الذي هاجر من نجد إلى الكويت عام 1709م و1120هـ. ويبين المعد علاقة المصاهرة بين أسرتي آل الصباح وآل الإبراهيم.



الكتاب من القطع المتوسط ويقع في 323 صفحة، ويضم بين جنباته عشرات الوثائق والمدونات والمخطوطات والصور، وحجم الكتاب جعله مريحا لقرائه ومحتوياته الكثيرة.



بانوراما



من يستعرض الكتاب القيم يشعر بنظامية وفكر المعد للكتاب الذي تدرج فيه من البدايات حتى النهايات المفتوحة التي ستكملها أجيال أسرة الإبراهيم وتحقيق المزيد من النجاحات التي توضح الدور التاريخي الذي لعبته هذه الأسرة العريقة في تاريخ الكويت وقد أجاد المعد عرض تاريخ أسرته رغم أنها التجربة الأولى له في إعداد الكتاب القيم.



الجزء الثاني





يضم الجزء الثاني من الكتاب تاريخ الشيخ علي محمد الإبراهيم وكيف حصل على إعفاء من رسوم التجارة من الشيخ جابر عبدالله الصباح الحاكم الثالث، وكيف أرسل الشيخ علي الإبراهيم أول طالب علم للخارج الى الأزهر الشريف على نفقته الخاصة وهو الشيخ أحمد الفارسي. ثم يعرض المعد الرثاء الذي كتبه الشاعر عبدالله الفرج في رثاء الشيخ علي محمد الإبراهيم، وقد نشرها العلامة عبدالعزيز الرشيد البداح في مجلة الكويت عدد 1347هـ - 1928م.



الجزء الثالث



يحتوي الجزء الثالث في كتاب أسرة الإبراهيم على معلومات ووثائق مهمة، مثل وثيقة تثبت أن أسرة الإبراهيم احتفظت بوديعة الكويت في خزينتها بالهند (بومبي) وقدرها 76 ألف روبية تسلمها السيد عبدالرزاق الخالد نيابة عن الشيخ مبارك الصباح من الشيخ عبدالعزيز بن علي الإبراهيم. ثم يعرض المعد وثيقة شهادة براءة الذمة المالية من الشيخ مبارك الصباح الى عموم الإبراهيم بعد تسلمه وديعة الكويت. والكتاب يقدم تقرير المقيم البريطاني في الكويت والذي يفيد بدعم عبدالعزيز الإبراهيم للشيخ مبارك الصباح بحسابه البنكي المفتوح وسيارة وثلاثة الاف كيس عيش.



ويذكر المعد الوثيقة الخاصة بصلاة الغائب في مساجد الكويت لوفاة عبدالعزيز الإبراهيم بأمر من الشيخ مبارك الصباح عرفانا ووفاء.





عناوين شيقة

أعده الباحث خالد عبداللطيف سليمان الإبراهيم

عندما تستعرض الفهرس يلفت نظرك عدد العناوين المثيرة والشائقة ما يجعلك تقفز على الفهرس متنقلا حسب رغبتك وما يشدك من العناوين الجذابة والصور القديمة الحلوة التي ترجعك الى التاريخ القديم والفرجان ومناطق الكويت وأحيائها، خاصة الدواوين والمنازل والمساجد والقصور والمباني القديمة في الكويت.



مستندات الكتاب



شدتني صور القصور القديمة والمنازل والأحياء (الفرجان) والمستندات الواردة في متون الكتاب القيم، فمثلا مذكور أن قصر الشيخ يوسف الإبراهيم في الصبية تم بناؤه عام 1885، وقد عرض المعد وثيقة من كتاب الكويت في دليل الخليج (لوريمر) جمع السيد خالد سعود الزيد وذكر ان قصر الصبية حوطة محصنة تتبع شيخ الكويت وتقع على الشاطئ الشرقي مصب خور عبدالله من خليج الكويت ويبلغ طول الحصن نحو 100 ياردة وعرضه 800 ياردة وفيه 300 نخلة وقصر الصبية جاء ذكره في موسوعة دليل الخليج.



الباركود!



حسناً فعل وأجاد الأخ خالد الإبراهيم الذي أعد الكتاب باستخدام الباركود لعرض المقابلات والوثائق والصور خاصة الفيديوهات، وهو أسلوب متقدم خدم الكتاب خاصة في توضيح المزيد من المعلومات الباركودية، وهذه الفيديوهات الناطقة إنما هي وسائلنا لحفظ التاريخ بمختلف محطاته الزمنية وشخوصه وهو ذاكرة التاريخ.



أرقام

صورة لما ذكره إبراهيم بن صالح بن عيسى حول هجرة محمد بن إبراهيم من نجد إلى الكويت عام 1709م ـ 1120هـ

الكتاب القيم يضم بين جنباته وثائق وأغلفة كتب وصور وخرائط وباركودات ولوحات وقصاصات جرائد ومجلات ورسائل متبادلة، وبعد قراءتي للكتاب رصدت عدد هذه الوثائق والصور والخرائط والباركودات واللوحات والقصاصات ويبلغ عددها أكثر من 270 وثيقة، وكلها ذات قيمة تاريخية تؤكد مصداقية المعد في سرده لمجريات رصد التاريخ.



الشيخ محمد صالح الإبراهيم وقد أحسن المعد عندما أفرد المعلومات الخاصة بالشيخ محمد صالح الإبراهيم ووالده الشيخ صالح الإبراهيم الذي ساهم في بناء السور وفي حرب الجهراء وأرسل رجاله للدفاع عن الكويت وتبرع لسنة الهدامة عام 1934.



تربطني بالشيخ محمد صالح الإبراهيم علاقة تعود الى ما قبل سكني في أبوالحصانية، فلقد كنت أحب علمه التاريخي والفقهي، خاصة ما يخص الخيل العربي، وازدادت العلاقة يوم سكنت منطقة أبوالحصانية عام 2000 وكنت أزوره كل يوم جمعة بعد الصلاة ونفتح مسارات الحوار.



لقد رأيت المكتبة الخاصة التي أشار إليها المعد في صفحة 268 واصفا إياها بأنها (كنز من الكتب والمخطوطات النادرة في مكتبة محمد آل الإبراهيم).



لقد كتب على مدخل المكتبة (رأس الحكمة مخافة الله)، وهذه المكتبة تضم بين جنباتها أكثر من ثمانمائة مخطوطة، وللأسف، فقد سرقت منها ٧٠ مخطوطة أثناء الاحتلال العراقي!







والعم الشيخ محمد صالح الإبراهيم محب للكتاب وتعلم من البحاثة وطلاب العلم والمثقفين الذين يأتون الى ديوان الإبراهيم، وعرف عنه منذ صغره ارتباطه بالكتاب وكان يقول لنا في مجلسه يوم الجمعة مساء: إن ضياع المال لامتلاك الثقافة أفضل من ضياعه للتسلية واللهو.

ديوان ومنازل الإبراهيم من الجهة الغربية ممتدة من البحر إلى داخل اليابسة

ومكتبة العالم الأديب والمؤرخ الشيخ محمد صالح الإبراهيم تعد من أكبر المكتبات الخاصة في الكويت، لأنها تضم 7 آلاف مطبوعة من جميع الأقطار، اشتراها أثناء سفرياته وتجواله، إذ كان يحب ركوب البواخر وزيارة المكتبات في الدول التي يزورها.



لقد صدرت له عدة كتب، مثل: خصائص القرآن والخيل عند العرب، وله مدونات ورسائل مثل: وطني الأشم وبلدي الكريم.



ختاماً: كتاب وثيقة قيم في معلوماته ومحتواه ووثائقه وصوره، وقد أحسن المعد في استخدام الباركود وينسب إليه الفضل في ذلك، لأنه أثرى الكتاب، ما يجعلنا نقول إنه أحسن استخراج وتأكيد المعلومات من هذا الكم الباركودي الذي يدعم معلومات الكتاب، وهو فعلا من الخزانة الوثائقية للأسرة الكريمة آل الإبراهيم.. كتاب ماتع يغنيك عن دهاليز الكتب والمراجع والوثائق ويقدم لك زبدة التاريخ ويسد حاجة البحاثة وطلاب العلم والناسبين.





