يعقوب العوضي



أعلن اتحاد الكرة الطائرة عن التشكيل الجديد للجنة التدريب والمنتخبات، حيث جاء نايف الفيلكاوي رئيسا، وعبدالرضا الوايلي نائبا ومعتز المؤمن مقررا وطلال جاسم وجابر الشريف أعضاء.



جاء ذلك في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد مساء أول من أمس في مقر الاتحاد في ضاحية صباح السالم بمجمع الشيخ سعد العبدالله.



إلى ذلك، تصدر القادسية الترتيب العام لبطولة اتحاد الكرة الطائرة بعد فوزه على التضامن بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة، ليرفع «الملكي» رصيده إلى 9 نقاط وبالعلامة الكاملة دون أي خسارة بينما بقي التضامن في مؤخرة الترتيب العام بلا رصيد. كما حسم الكويت قمة الجولة بفوزه على كاظمة 3-0 في المباراة التي جمعتهما على صالة الاتحاد ليرفع الكويت رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي كاظمة على سابق رصيده بـ 9 نقاط. وفي لقاء آخر تغلب العربي على الشباب 3-1 ورفع رصيده إلى 9 نقاط بينما ظل الشباب على الرصيد السابق بـ 6 نقاط، وفاز برقان على اليرموك 3-1 أيضا ورفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما يبقى اليرموك على رصيده السابق بـ 3 نقاط. إلى ذلك، قدمت لجنة المسابقات موعد مباراة الساحل مع التضامن لتقام اليوم في الـ 6:30 على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، والتي كان مقررا لها أن تقام غدا في الـ 7:00 على صالة نادي اليرموك.