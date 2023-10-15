يسدل الستار اليوم على منافسات بطولة العالم للبولينغ للرجال والسيدات التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 4 حتى 15 أكتوبر الجاري بمشاركة 400 لاعب ولاعبة مثلوا 36 منتخبا وطنيا، وتختتم منافسات البطولة اليوم بمسابقة الجماعي التي تعد الأقوى والأكثر ندية وقوة بين جميع المنتخبات المشاركة.



من جانبه، أكد عضو الاتحاد الإماراتي للبولينغ، مدير المنتخبات أحمد العلي، أن البطولة تسير في أبهى صورة ممكنة، وتنظيم ارتقى لأفضل النسخ في تاريخ بطولات العالم.



وقال إن الكويت قدمت الوجه المميز للبولينغ في الخليج. وشدد العلي على أن رئيس الاتحاد الدولي الشيخ طلال المحمد نقل لعبة البولينغ في الخليج إلى العالمية، بعد أن وفر كل السبل المتاحة للاحتكاك مع أفضل المدارس واللاعبين على مستوى العالم. وأشار إلى أن اختيار المحمد جاء عن قناعة كبيرة من الجمعية العمومية، بعدما شهد البولينغ تقدما ملموسا خلال الدورتين الماضيتين من ترؤس الكويت دفة القيادة.



وفي السياق نفسه، قال عضو الاتحاد العماني للبولينغ موسى الميمني، ان الكويت قدمت نسخة من افضل النسخ في العالم لمونديال البولينغ.