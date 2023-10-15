حقق منتخبنا الوطني للترايثلون إنجازا جديدا بتحقيقه ذهبيتين في بطولة كأس العرب التي جرت خلال البطولة الأفريقية بمدينة الغردقة المصرية، وذلك عبر البطلين حمد الخالدي وعلي دشتي، كما حقق لاعبو النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون العديد من الميداليات الملونة والمراكز المتقدمة في بطولة دوري الاتحاد البحريني للترايثلون، إذ حققت لولوة الرفاعي ذهبية الفئة العمرية من 16-29 سنة، كما حقق كل من عبدالعزيز الدعيج من 16-29 سنة وهدى الصالح ومبارك الجمعة ودلال الريس الميدالية الفضية.



وقد بارك رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي الترايثلون راشد الكندري لأبطال منتخبنا الوطني هذه الانجامات الكبيرة في بطولتي كأس العرب ودوري الاتحاد البحريني، مؤكدا أن هذه الإنجازات لم تأت من الفراغ، بل بعد جهد وعمل كبيرين من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية. وبين أن الاتحاد سيعمل بكل جهد لمواصلة الحفاظ على هذه الإنجازات وتحقيق المزيد من الميداليات باسم الكويت في كل المحافل والاستحقاقات الخارجية.