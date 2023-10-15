بيروت - ناجي شربل



يخوض منتخب لبنان لكرة القدم مباراة ودية أمام مضيفه منتخب الامارات مساء الثلاثاء المقبل على ستاد آل مكتوم بدبي. وهذه المباراة هي الثانية لـ «منتخب الأرز» تحت قيادة مديره الفني الجديد الكرواتي نيكولا يورسيفيتش، الذي حل بدلا من الصربي ألكسندر إيليتش.



وكان لبنان خسر أمام مضيفته مونتينيغرو 2-3 مساء الخميس في «ستاد غرادسكي» بالعاصمة بودغوريتسا.



وسيتأجل الظهور الأول للمهاجم اللبناني الكسندر سكر بقميص المنتخب الوطني، بعدما رفض ناديه أونيفرسيتاريو دي ديبورتيس البيروفي تحريره، معيدا السبب الى الحرب التي تشهدها المنطقة منذ السبت الماضي.



وكان الاتحاد اللبناني لكرة القدم قد أرسل كتابا الى النادي البيروفي يطلب فيه التحاق سكر بالمنتخب من اجل خوض مباراة ودية مع منتخب الإمارات. ولكن كتاب الرد وصل الى الاتحاد من أونيفرسيتاريو جاء سلبيا، اذ أوضح الأخير انه يرفض الطلب «بسبب ظروف الصراع المسلح، ولأن الأولوية هي لحماية اللاعب»، الذي كان قد استعاد أخيرا جنسيته اللبنانية وحصل على الضوء الأخضر من «فيفا» لتمثيل «بلده الأم» لبنان. وينتظر أن يلتحق بالبعثة في دبي الحارسان مهدي خليل ومصطفى مطر، إضافة الى باسل جرادي وحسن سرور. ويستعد لبنان لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 اعتبارا من نوفمبر المقبل. كما يخوض نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر في يناير 2024.