شهدت قرعة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في أبيدجان تواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية بجوار منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.



وتستضيف كوت ديفوار نهائيات البطولة التي تبدأ في 13 يناير المقبل حتى 11 فبراير.



ويلعب «الفراعنة» مبارياتهم في دور المجموعات على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي الذي يتسع لـ 33 ألف متفرج ويقع في العاصمة الإيفوارية (أبيدجان)، حيث يلتقي موزمبيق أولا في 14 يناير، ثم غانا في 18 منه ويختتم بلقاء الرأس الأخضر في 22 يناير، وفي حال تأهله في صدارة المجموعة الثانية سيواجه صاحب المركز الثالث من المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة، أما في حال تأهله في المركز الثاني، فسيلتقي مع ثاني المجموعة السادسة، وفي حال التأهل كأفضل أصحاب المركز الثالث سيواجه متصدر المجموعة الثالثة أو الرابعة.



وتعليقا على قرعة البطولة، صرح المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي فيتوريا: «سنواجه منتخبات تمتلك لاعبين مميزين مثل غانا التي ستنافس بقوة على اللقب، ولكن يجب على من يريد التتويج أن يستعد لمواجهة الكبار، وأنا محظوظ بامتلاك لاعبين كبار لديهم الرغبة في حصد اللقب وإسعاد الجماهير».



ورفض فيتوريا التقليل من قوة الرأس الأخضر وموزمبيق مضيفا: «الثنائي لديهما أكثر من لاعب في دوريات قارة أوروبا».



وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على زامبيا بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات مساء الخميس الماضي، أحرزه حمدي فتحي في الدقيقة (94)، فيما يواصل استعداده للمواجهة الودية المرتقبة مع نظيره الجزائري غدا الإثنين علي نفس الملعب.



وفي الشأن المحلي، تجددت مفاوضات نادى ريال بيتيس الإسباني لضم عمر سيد معوض مهاجم فريق الناشئين بالنادي الأهلي.



وكان معوض (مواليد 2006) قد وقع أول أمس على عقده الاحترافي الأول لمدة 4 أعوام مع الفريق الأحمر.