مع وصول التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2024) لكرة القدم إلى جولتها الثامنة اليوم، تتأهب بعض المنتخبات لمرحلة الحسابات المعقدة على حسم بطاقات التأهل المباشرة وكذلك المشاركة في الملحق الفاصل للتصفيات من خلال النتائج التي تشهدها الجولات الثلاث المتبقية بالتصفيات.



وضمن المجموعة الأولى، يحل المنتخب الإسباني (12 نقطة) ضيفا على نظيره النرويجي (10 نقاط)، ويلتقي المنتخب الجورجي (4 نقاط) نظيره القبرصي (بدون نقاط) اليوم، فيما يحصل المنتخب الأسكتلندي (15 نقطة) على راحة بهذه الجولة. ويتأهل المنتخب الأسكتلندي إلى النهائيات مباشرة إذا لم يفز المنتخب النرويجي على نظيره الإسباني، فيما يحتاج المنتخب الإسباني للفوز بأي نتيجة للتأهل عبر هذه الجولة. وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب تركيا المتصدر (13 نقطة) نظيره اللاتفي (3 نقاط) ويحل المنتخب الكرواتي (10 نقاط) ضيفا على نظيره الويلزي (7 نقاط)، فيما يحصل منتخب أرمينيا (7 نقاط) على راحة في هذه الجولة.



ويستطيع المنتخب التركي التأهل المباشر إلى النهائيات حال فوزه على المنتخب اللاتفي وعدم فوز ويلز على كرواتيا، كما يمكنه التأهل حال التعادل مع لاتفيا وخسارة ويلز أمام كرواتيا.



أما في المجموعة الخامسة، فيلتقي منتخب پولندا (9 نقاط) مع مولدوفا (8 نقاط)، ويحل منتخب جزر فارو (نقطة واحدة) ضيفا على نظيره التشيكي (8 نقاط)، فيما يحصل المنتخب الألباني المتصدر (13 نقطة) على راحة بهذه الجولة. ويمكن للمنتخب الألباني التأهل المباشر للنهائيات اليوم مستفيدا من نتيجة المباراتين، حال تعادل پولندا مع مولدوفا وعدم فوز التشيك على جزر فارو.



وضمن المجموعة التاسعة، يلتقي منتخب سويسرا المتصدر (14 نقطة) نظيره البيلاروسي (5 نقاط)، ويحل منتخب أندورا (نقطتان) ضيفا على نظيره الروماني (13 نقطة).