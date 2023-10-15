باتت منتخبات البرتغال وبلجيكا وفرنسا أول المتأهلين إلى نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة الصيف المقبل في ألمانيا، عقب فوز الأول على ضيفه السلوفاكي 3-2، والثاني على مضيفه النمساوي بالنتيجة ذاتها، والثالث على مضيفه الهولندي 2-1.



وعانت البرتغال، بطلة 2016، نسبيا للفوز على مطاردتها المباشرة في المجموعة العاشرة 3-2 بينها ثنائية لقائدها المخضرم كريستيانو رونالدو على ملعب «دو دراغاو» في بورتو، خصوصا في الشوط الثاني عندما سمحت لضيوفها بالعودة في النتيجة. وسجل مهاجم النصر السعودي رونالدو (38 عاما) ثنائيته في الدقيقتين 29 من ركلة جزاء و72، بعدما افتتح مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي غونسالو راموش التسجيل (18)، فيما سجل مهاجم فينورد الهولندي دافيد هانتشكو (69) ولاعب وسط نابولي الإيطالي ستانيسلاف لوبوتكا (80) هدفي سلوفاكيا.



وهو الفوز السابع تواليا للبرتغال، وصيفة نسخة 2004 على أرضها، فعززت صدارتها للمجموعة برصيد 21 نقطة بفارق 8 نقاط أمام مطاردتها المباشرة سلوفاكيا.



وفي المجموعة ذاتها، تعادلت إيسلندا مع لوكسمبورغ بهدف لأوري أوسكارسون (23) مقابل هدف لجيرسون رودريغيس (46)، وخسرت ليشتنشتاين أمام البوسنة والهرسك بهدفين نظيفين سجلهما عمار رحمانوفيتش (13) وميروسلاف ستيفانوفيتش (41).



تألق مبابي



قاد النجم كيليان مبابي منتخب بلاده فرنسا الى حسم تأهله مبكرا بتسجيله ثنائية الفوز على مضيفه الهولندي 2-1 في أمستردام ضمن منافسات المجموعة الثانية.



وأحرز مبابي هدفي منتخب بلاده (7 و53)، فيما قلص شارل بيرخفين النتيجة لهولندا (83). ورفع الفرنسيون رصيدهم الى 18 نقطة في صدارة المجموعة، متقدمين على اليونان التي استغلت خسارة المنتخب البرتقالي وانتزعت منه المركز الثاني برصيد 12 نقطة عقب فوزها على مضيفتها أيرلندا 2-0.



وتراجعت هولندا الى المركز الثالث برصيد تسع نقاط لكنها لعبت مباراة أقل.



وبلغت بلجيكا النهائيات للمرة السابعة في تاريخها عندما حسمت قمتها مع مضيفتها النمسا في صالحها 3-2 على ملعب «إرنست هابل شتاديون» في «فيينا» ضمن المجموعة السادسة. وتدين بلجيكا بفوزها الى مهاجم إشبيلية الإسباني دودي لوكيباكيو الذي سجل ثنائية (12 و55)، وأضاف مهاجم روما الإيطالي روميلو لوكاكو الثالث (58). وسجل لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني كونراد لايمر هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 73.



وهو الفوز الخامس لبلجيكا في التصفيات مع تعادل واحد كان سلبا مع النمسا، ففضت شراكة الصدارة مع الأخيرة رافعة رصيدها الى 16 نقطة.



وفي المجموعة ذاتها، حققت أذربيجان فوزها الأول عندما تغلبت على مضيفتها إستونيا 2-0 في تالين.

رونالـــــدو يرفض الاعتزال

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديد موعد لاعتزاله وإنهاء مسيرته الحافلة، مؤكدا أنه يستمتع بكل لحظة يقضيها بالملعب طالما أنه لايزال لاعبا. وقال رونالدو: «ببساطة، الأمر يأتي خطوة بخطوة. أشعر بحال جيد. لا أقول إنني سأواصل اللعب حتى عمر الـ 45 عاما أو نحو ذلك، فلا فائدة من مثل هذه المواعيد النهائية. الأمر ببساطة يتعلق بالاستمتاع بكل لحظة». ورفع رونالدو رصيده إلى 125 هدفا خلال 203 مباريات مع المنتخب البرتغالي، وقد صرح قائلا عقب الفوز على سلوفاكيا 3-2: «سعيد للغاية بهذا. هو رقم لم أكن أتوقع أن أصل إليه».