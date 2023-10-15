أطلقت شركة الزياني للسيارات، وعلامة Lynk&Co التجارية «المملوكة بشكل مشترك لكل من جيلي وفولفو»، اليوم أحدث سياراتها في الكويت، وهي Lynk&CO 09 السيارة الفاخرة ذات السبعة مقاعد والحجم الكامل للدفع الرباعي والتي تعد مزيجا متناغما من الترف والقوة، حيث تجسد التزام العلامة التجارية بالتطور والأداء المثير للإعجاب في فئة الـ SUV لتقديم عالم جديد كليا من الأداء ومتعة القيادة للمستهلك الكويتي، وتم الكشف عن الطراز الجديد في فعالية حصرية أقيمت في فندق جراند حياة 360 مول بحضور وسائل الإعلام المحلية.



وبفضل هيكلها المميز والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، تعتبر Lynk&CO 09 عملا فنيا حقيقيا، حيث تستند لغة التصميم الى مفهوم «تباين المدن الضخمة»، وهي مزيج متناغم من الأناقة والرياضية، وتتميز بخطوط ديناميكية تجذب الانتباه من كل زاوية، وكل منحنى يحمل قصة عن الهندسة الدقيقة والإتقان الديناميكي، بينما تعلن الشبكة الأمامية الجريئة عن وصول سيارة تنفرد بأناقتها وتميزها. ومن بين ما يزيد من روعة التصميم هو الحجم الرائع للسيارة، مما يوفر مساحة وفيرة للركاب والبضائع.



وبداخل Lynk&CO 09، ستستقبل من قبل عالم من الرفاهية والراحة، وتجربة جلوس فاخرة التي تمثل قلب المقصورة، حيث يمكنك الاستمتاع بإطلالات رائعة من خلال السقف البانورامي مع ملاحظة استخدام مواد فاخرة مثل مقاعد الجلد نابا وحرفية متقنة لخلق مساحة تتسم بالفخامة والراحة، تمنح رفاهية السبعة مقاعد مساحة واسعة للساقين وراحة الوسائد لجميع الركاب. سواء كنت تتجول في شوارع المدينة أو تنطلق في رحلة على الطريق، Lynk&CO 09 تضمن أن كل ميل سيكون رحلة في الفخامة والرقي.



وتزود سيارة Lynk&CO 09 بمحرك يتميز بأداء قوي ومتميز، وهو محرك Drive-E 2.0TD رباعي الاسطوانات المتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات، وتتبنى تقنية المحرك المتطورة قيادة صديقة للبيئة وتضع معايير جديدة لأداء سيارات الدفع الرباعي المستدامة.



وتم تطوير هيكل السيارة (Scalable Product Architecture) بواسطة فولفو، والذي يدمج براعة التصميم الفاخرة مع المزايا الرقمية الرائدة، ويمثل هذا الهيكل جيلا جديدا من الهندسة المتقدمة التي تعزز تجربة Lynk&CO 09 الفاخرة والرقمية، وستسهم في دفع العلامة التجارية نحو التحول الكهربائي واعتماد التقنيات الذكية.



ويعكس تصميم Lynk&CO 09 التزامها القوي بالسلامة والذكاء. من خلال مجموعة شاملة من 23 نظاما متقدما لمساعدة السائق (ADAS)، تضمن هذه الـ SUV شبكة شاملة للسلامة. تعزز الميزات الرئيسية مثل مساعدة تغيير المسار (LCA)، ومساعدة الحفاظ على المسار في حالات الطوارئ (ELKA)، ودعم أداء السائق (DPS) تجربة القيادة الخاصة بك.