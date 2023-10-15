أعلنت وزارة النقل السورية ومصادر ملاحية، عودة مطار حلب الدولي إلى العمل اعتبارا من أمس بعد يومين على توقفه عن العمل مع مطار دمشق بفعل غارات جوية اسرائيلية.



وجاء في بيان للوزارة أن حركة النقل الجوي عبر مطار حلب استؤنفت عند الساعة 8 صباح أمس بالتوقيت المحلي، وذلك بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي تعرض له المطار الخميس.



وأشار البيان إلى أنه يمكن لشركات الطيران جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها عبر مطار حلب وتخديم المسافرين عبرها، بالإضافة لاستمرار مطار اللاذقية «حميميم» أيضا، ليكونا مطارين بديلين في الوقت الحالي عن مطار دمشق الدولي الذي تستمر عليه عمليات الإصلاح والترميم للأضرار التي خلفها أيضا القصف الإسرائيلي المتزامن.



بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الانسان عودة مطار حلب الدولي للعمل، فيما تواصلت امس عمليات الإصلاح في مطار دمشق الدولي، بحسب تسجيل مصور نشرته قناة «الإخبارية» السورية أمس.



وأظهر التسجيل حفرة وسط المدرج يزيد عمقها على مترين وبعرض أكثر من سبعة أمتار.



وكانت الضربة الإسرائيلية قد استهدفت مطاري حلب ودمشق، يوم الخميس، وأسفرت على الفور عن خروجهما عن الخدمة، ما دفع وزارة النقل إلى توجيه الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية.



وإثر القصف، أعلنت وزارة النقل تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري حلب ودمشق لتصبح عبر مطار اللاذقية.