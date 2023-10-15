القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة آيتن عامر ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا أو أحد متحوراته، موضحة أنها أصيبت بنزلة برد وإنفلونزا نتيجة عدوى من فيروس سريع الانتشار، لكنه ليس أحد متحورات كورونا كما أشاع البعض بسبب ظهورها في صورة نشرتها شاحبة الوجه بشدة وظهر فقدانها للوزن.



وأكدت أن التحاليل التي خضعت لها أكدت عدم إصابتها بالمتحور لأن الأعراض تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة الذي أصيبت به لمدة أكثر من شهر وتحاول التعافي من دون جدوى. وما ساهم في طول فترة مرضها هو عدم حصولها على الراحة لارتباطها بمواعيد تصوير، مما أثر على حالتها الصحية وتطور الأمر لاستدعاء أكثر من طبيب لها في التصوير والحصول على خافض للحرارة ومضاد حيوي.



وأوضحت أنها أصيبت به بعد عيد ميلاد ابنتها.