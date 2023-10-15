البقاعين: «الكويت للعلوم والتكنولوجيا» أسست مركزاً هوالأول من نوعه في الشرق الأوسط

سلطان: الجامعة الأمريكية دمجت مواد متعلقة بالأمن السيبراني في مناهج «الهندسة»



آلاء خليفة



أكد أكاديميان أهمية ان يكون هناك تعاون بين مختلف دول العالم لصد الهجمات السيبرانية التي تعتبر تهديدا مستمرا في العصر الرقمي، مشددين على أنه لا يمكن لدولة ان تحمي نفسها بشكل منعزل من خطر الهجمات السيبرانية، فهناك ضرورة للتعاون وتضافر الجهود. كما أكدا ضرورة نشر ثقافة الحماية لدى أكبر شريحة من المجتمع لأن المجرمين السيبرانيين يستهدفون ضحاياهم بعدة طرق وان هؤلاء القراصنة والمجرمين السيبرانيين يبتكرون طرقا جديدة باستمرار لاستغلال مواطن الضعف في الأنظمة واستغلالها للوصول للمعلومات الحساسة وسرقة البيانات، مشيدين في الوقت نفسه بجهود الكويت في مجال الأمن السيبراني.



في البداية، أكد رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.خالد البقاعين في حديث خاص لـ «الأنباء» ان الكلية تقدم تخصص الأمن السيبراني كتخصص فرعي من علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر، وذلك لأهمية هذا التخصص كونه من التخصصات المطلوبة حاليا ومستقبليا في سوق العمل.



وأفاد البقاعين بأن الكلية قامت بتأسيس مركز الأمن السيبراني في الكلية كأول مركز أمن سيبراني في الشرق الأوسط من نوعه، لافتا إلى ان المختبر مختص بإعطاء الطلبة والمشاركين في الدورات التدريبية خبرة عملية مباشرة عن الأمن السيبراني، لافتا إلى ان خريجي الجامعة تبوأوا مناصب في مراكز العمل فيما يخص الأمن السيبراني.



وأشار البقاعين إلى ان خريجي الكلية يحصلون على شهادة هندسة الكمبيوتر او علوم الكمبيوتر بتخصص الأمن السيبراني، موضحا ان الكلية توفر تدريبا عمليا متطورا فيما يخص الأمن السيبراني، لذا فإن خريجي الكلية بالإضافة الى حصولهم على شهادة الجامعة يحصلون على شهادة دولية في هذا المجال.



وعلى صعيد متصل، أشاد البقاعين بجهود الكويت فيما يخص الأمن السيبراني، لاسيما بعد إنشاء المركز الوطني السيبراني ووضعها لاستراتيجية لتأمين وحماية الشبكات والمعلومات مشيدا بالتطور الذي حدث في الكويت في السنوات الأخيرة وزيادة الوعي بضرورة صد الهجمات السيبرانية التي انتشرت بسبب تزايد الخدمات الإلكترونية. واعرب عن فخره كون كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا أول من قامت بتأسيس مركز أمن سيبراني في الكويت وأول من قام بإعطاء شهادات مهنية في هذا المجال والجهة الوحيدة في الكويت المصرح بها بإعطاء شهادات مهنية في الأمن السيبراني من قبل المنظمة الدولية EC – council والجهة الوحيدة في الكويت المسموح لها بعمل اختبارات في هذا المجال.



وختاما، أكد البقاعين ضرورة ان يكون هناك تعاون دولي بين مختلف دول العالم لصد الهجمات السيبرانية.



من ناحيته، ذكر الأستاذ المساعد في تخصص هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في الجامعة الأمريكية في الكويت د.خالد سلطان انCyber Security تعني أمن الحاسوب وكل ما يتعلق بالبيانات الرقمية والشبكات والإنترنت ويطلق عليه أمن الفضاء المعلوماتي بصورة عامة ويتضمن عدة أمور، منها حماية البيانات وحماية الشبكات وحماية الأجهزة المرتبطة بتلك الشبكات من أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومزودات الخدمة (Servers) والبيانات التي تنقل عبر تلك الشبكات.



وأشار إلى ان الجامعة الأمريكية في الكويت أخذت موضوع الأمن السيبراني على محمل الجد منذ فترة طويلة سواء تقنيا او من الناحية التدريسية، فمن الناحية التقنية فقسم تقنية المعلومات يضم خبراء في الأمن السيبراني وتستخدم الجامعة احدث الأنظمة في الحماية ومن الناحية التدريسية فإن الجامعة الأمريكية دمجت بعض المواد المتعلقة بالأمن السيبراني في مناهج كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، ومنها على سبيل المثال في تخصصات الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر استحدثت الجامعة مادة أمن الشبكات (Network security) وهي معنية بحماية الشبكات ومتاحة للطلاب الذين على وشك التخرج لتأهيلهم لسوق العمل وكانت متاحة للطلاب في 5 فصول دراسية منذ صيف 2021، وذلك بهدف إعطاء الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لدراسة الأمن السيبراني وأمن الشبكات، والطلبة الذين درسوا تلك المادة استفادوا منها كثيرا أثناء التدريب الصيفي الذي حصلوا عليه في مؤسسات مختلفة في الدولة.



وشدد سلطان على ضرورة نشر ثقافة الحماية لدى أكبر شريحة من الناس، فالمجرمون السيبرانيون يستهدفون ضحاياهم بعدة طرق، وهؤلاء القراصنة والمجرمون السيبرانيون يبتكرون طرقا جديدة باستمرار لاستغلال مواطن الضعف في الأنظمة واستغلالها للوصول الى المعلومات الحساسة وسرقة البيانات، ومن تلك الطرق على سبيل المثال التصيد والاحتيال، مشددا على ضرورة توخي الحذر في تبادل البيانات ولا يتم إرسال بيانات البطاقة البنكية مثلا عن طريق الواتساب او الإيميل لأي شخص يقوم بطلب ذلك وعندما نشتري عن طريق الأونلاين لا بد من التأكد من مصداقية الموقع الذي نقوم بالشراء منه وانه موثوق به. وشدد سلطان على ضرورة ان يكون هناك تعاون دولي بين البلدان لصد الهجمات السيــبرانية التي أصبحت تهديدا مستمرا في العصر الرقمي.