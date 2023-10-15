أسامة دياب



كرّم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت 23 فنانا تشكيليا كويتيا وعددا من الطلبة الـمتـطـوعيـن تقديرا لمشاركتهم في المعرض الفني الخيري «رسمات الأمل»، ولـمـسـاهـمتهم الإبداعية في تسليط الضوء على قضية النازحين قسرا، ودعم برامج المفوضية التي تركز على تعليم اللاجئين، وذلك خلال حفل أقيم في بيت الأمم المتحدة في الكويت. وأشادت ممثلة المفوضية لدى الكويت، نسـريـن الـربـيـعـان، بالمبادرة، قائلة:نجتمع لتكريم القائمين على هذا المبادرة الفنية الفريدة التي أقمناها بالتعاون مع منصة الـفـن المعاصر بهدف إيصال أصوات النازحين قسرا حول العالم، وخاصة أولئك اللاجئين الشباب والشابات الذين اضطرتهم الظروف لترك مقاعد الدراسة وحرمتهم من فرصة استكمال تعليمهم الجامعي. وأضافت: «نحن سعداء بنتائج هذه المبادرة وبكل هذه الطاقات التي اجتمعت من أجل هدف إنساني نبيل يستحق التكريم والإشادة».



ويعد هذا المعرض الفني الخيري نموذجا مبتكرا لدمج الفن والعمل الخيري، حيث يجسد هذا التـعـاون الـمتعدد القطاعات التزاما بالـمسـؤولية الاجتـمـاعية ويؤكد على قيم التضامن الإنسـاني التـي يبديها المجتمع الكويتي مع قضية اللاجئين والنازحين حول العالم.