أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا بإشهار جمعية «محسنون» الخيرية.



وتضمن القرار:



مادة 1: تشهر جمعية محسنون الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.



مادة 2: يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.



وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية:



قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية «محسنون» الخيرية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف تقديم المساعدات لعلاج المرضى داخل الكويت وخارجها، وتقديم المساعدات للمحتاجين وكفالة الأيتام والأرامل ومساعدة الغارمين والتعاون مع الجهات الخيرية والانسانية والحكومية داخل الكويت وفقا للقوانين المرعية داخل البلاد، وتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للمنكوبين والمحتاجين، على أن تمارس الجمعية تلك الاهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.



والمؤسسون هم:



٭ عبدالله حسين عبدالله الكندري.



٭ أسماء جاسم خالد الهولي



٭ محمد احمد محمد شريف



٭ حصة عبدالله يوسف عبدالكريم



٭ غنيمة يوسف عبدالكريم عبدالله



٭ عائشة أحمد خليل الراشد



٭ فتحية أحمد زكي أحمد



٭ أسماء جاسم سلطان الفضلي



٭ منى عبدالرضا رمضان الأديب



٭ طرفه سالم سليمان الحديب



٭ لطيفة يوسف عبدالكريم عبدالله



٭ شيماء يوسف عبدالكريم عبدالله



٭ فاطمة عبدالعظيم عباس العوض



٭ شريفة عبدالله يوسف عبدالله



٭ فاطمة محمد جواد العامر



٭ مريم عبدالعظيم عباس العوض



٭ عبدالرحمن فهد حربي الشبيلي العنزي



٭ سعود عبدالعزيز محمد العثمان



٭ ناصر فهد ناصر العتيبي



٭ هديل حمد حمود الهاجري



٭ عبدالرحمن عادل جاسم الدمخي



٭ احمد زياد عبدالله الراشد



٭ فيصل فراج معاشي الحسيني



٭ عبدالرزاق عادل جاسم الدمخي



٭ فهد عبدالله سعيد السعيد



٭ عبدالرحمن هزيم عبدالله الراشد الهزيم



٭ د.فهيد محسن بداح السبيعي



٭ عبدالله خالد لافي العتيبي



٭ عامر حسين فراج الهاجري



٭ عبدالله مؤيد عبدالله الدليمي



٭ ماجد عوض غازي المطيري



٭ بدر زيد الهاب المطيري



٭ خالد دليم غزاي المطيري



٭ عيسى زياد عبدالله الراشد



٭ حمد ابراهيم اسماعيل الشطي



٭ عبدالعزيز محمد ناصر العجمي



٭ خوله عيسى احمد العود



٭ جاسم علي سالم الحمر



٭ محمد حاتم يونس الحاتم



٭ حنان محمد علي البكر



٭ احمد ناجي عثمان عمر



٭ عبدالله فوزي أنور العوضي



٭ بدر يوسف محمد الشاهين الربيع



٭ علي عبدالعزيز شرف الشرف



٭ نهال خالد اسماعيل مال الله



٭ وليد خالد احمد الجيران



٭ عبدالله رجب علي بن رجب



٭ سعود عادل سعود العيسى



٭ علي محمد علي الأذينة



٭ وليد خالد جاسم خلف الجاسم



٭ عزيزة حسين محمد



٭ عبدالله عبداللطيف عبدالله السيف