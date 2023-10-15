عاطف رمضان



قال سفير القادة الشباب م.مشعل العتيبي انه تم تكريمه كقائد شاب مثالي في منتدى قادة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والبيئة (IUCN) الذي أقيم في جنيف سويسرا، خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، ممثلا عن الكويت في هذا الحدث البيئي العالمي المهم، وذلك بمشاركة أكثر من 3500 من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم. وأضاف العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» ان تكريمه للجهود الكبيرة التي بذلها ولإسهاماته البارزة في تقديم حلول مبتكرة تخدم البيئة والطبيعة. ولفت الى ان هذا التكريم يعكس التفاني والتفوق الذي حققه في مجال الحفاظ على البيئة ويعزز التزامه بمواصلة العمل من أجل حماية كوكبنا والمحافظة على تنوعه البيولوجي، مشيرا الى انه قام بتقديم عروض واقتراحات وحلول مبتكرة تهدف إلى التعامل مع القضايا الملحة المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي في عصرنا الحالي. كما طرح مجموعة من المبادرات والأبحاث التي نفذها لتعزيز الحفاظ على الطاقة وضمان استدامتها كجزء أساسي من التزامنا نحو هذه القضايا العالمية المهمة.