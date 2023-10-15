قيرغيزيا - ثامر السليم



وسط لحظات فرح عاشها الأيتام، دشنت جمعية الصفا الإنسانية عبر رحلة «شركاء الخير 14» زيارة دار يوسف ونورة للأيتام وافتتاح ورشة تدريب مهني باسم فريدة ومي وأمل يعقوب النفيسي، بالإضافة الى افتتاح مستشفى أمل ومي يعقوب النفيسي للطوارئ. وعلى هامش الجولة التفقدية لهذه المشاريع خلال الرحلة، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصفا الإنسانية محمد الشايع إنه تم افتتاح عدة مشاريع مباركة وهي زيارة لدار يوسف ونورة للأيتام، حيث افتتحنا مشروع المعهد المهني للأيتام الذي سيستفيد منه الطلاب والطالبات داخل الدار ويضم مشغلا للخياطة وصالون حلاقة وورشة مهنية للطلبة من لحام وخراطة وغيره، ويوفر هذا المعهد مهنا حرفية للطلاب تمكنهم من مزاولة العمل، مؤكدا أن «الصفا الإنسانية» تركز على الاستدامة في العمل الخيري وخلق مصادر دخل لهم بعد إنهاء دراستهم. وأضاف الشايع: قمنا بتوزيع الحقائب والملابس المدرسية التي ساهم فيها المحسنون والمحسنات في مشروع «ساعدني لأتعلم»، حيث اشتملت تلك الحقائب على كافة المستلزمات الدراسية من الزي المدرسي والقرطاسية وغيرها، مبينا افتتاح مستشفى أمل ومي يعقوب النفيسي للطوارئ الذي سيسهم في علاج الكثير من الأمراض والحالات الطارئة في الجمهورية بإذن الله، مؤكدا أننا نتلمس حقيقة الاحتياج ونسعى إلى توفيره وفق أعلى المستويات، لتحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.



وكشف انه في شتى أنحاء العالم، تجد بصمة أهل الكويت حاضرة، وهذا ما نفخر فيه، سائلا الله عز وجل ان يتقبل من كل مساهم ومتبرع ودال على هذا الخير، وهذا شرف لنا، حيث إن الله سبحانه وتعالى أكرمنا واستعملنا لنكون سببا في هذا الإنجاز الكبير الذي نحصد ثماره في هذه الرحلة.