قتيبة يوسف الغانم: نود تشجيع المصممين الناشئين على التحليق بأفكارهم وأحلامهم لتجاوز الحدود والتقاليد المألوفة



تعود النسخة الثانية من جائزة قتيبة الغانم للتصميم بنطاق أوسع في عام 2023، بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى التي ركزت على التصميم المعماري في الكويت. في نسختها الجديدة، تستقبل الجائزة مشاركات من كل دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف إعادة تصميم عناصر أساسية للمساحات المعيشية، وهي الكراسي والطاولات. تبرز هذه المسابقة التزام قتيبة يوسف الغانم، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة صناعات الغانم، بتعزيز الفرص للابتكار والتعلم في المنطقة، وتشجيع الشباب الخليجي الواعد.



في نسختها الافتتاحية، ألقت المسابقة الضوء على العمارة كمجال إبداعي، حيث دعت إلى إعادة تصور برج مياه قديم، بني عام 1966، في إحدى مرافق الشركة بمنطقة الشويخ بالقرب من مدينة الكويت. تم توجيه التركيز نحو استعادة الحياة في برج المياه، الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ وتطور الكويت الحديثة، وطلب من المشاركين أن يقدموا تصاميم مبتكرة تدمج بين الماضي والحاضر بطرق مميزة. أما في نسختها الثانية، وبالتعاون مع صفاة هوم، العلامة التجارية التابعة لشركة صناعات الغانم في عالم الأثاث والمفروشات، فتسلط المسابقة الضوء على تصميم الأثاث، مع التركيز الخاص في هذه النسخة على الكراسي والطاولات. توجه المسابقة التحدي للمصممين لتقديم تصاميم تحقق التوازن المثالي بين الجمالية الفريدة والقابلية للإنتاج والاستخدام العملي، ما يعزز من قيمة ومغزى التصميم المبتكر. وفي تعليق له حول ذلك، يقول قتيبة يوسف الغانم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجلس إدارة شركة صناعات الغانم: يعيش المشهد الخليجي مرحلة جديدة من التطور، وأنا على ثقة بأن الابتكار في مجال التصميم يلعب دورا مهماً في تشكيل مستقبلنا، من خلال هذه الجائزة، نأمل في أن نثير النقاش، ونحفز الفكر، ونعزز الثقافة المبتكرة في الخليج.



نود أن نشجع المصممين الناشئين على التحليق بأفكارهم وأحلامهم، لتجاوز الحدود والتقاليد المألوفة. إن هذه الجائزة ليست مجرد تقدير للمواهب، بل هي فرصة لتوفير مساحة للتجربة والتعبير عن الإبداع. نتطلع إلى رؤية الإلهام الذي سيجلبه هؤلاء المصممون الناشئون لمجتمع التصميم الخليجي ومساهمتهم في خلق مستقبل أكثر إبداعا وازدهارا وجمالا. والمشاركة في هذه النسخة من المسابقة متاحة لجميع مواطني مجلس التعاون الخليجي - من الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر وسلطنة عُمان. يمكن للمصممين الطموحين تقديم تصاميمهم في إحدى الفئتين، وهي الكراسي، التي تشمل الأرائك والمقاعد، والطاولات بشتى أنواعها، مثل طاولات الطعام وطاولات الاجتماعات وغيرها. سيتم تكريم أفضل المشاركات في كل فئة بجائزة قدرها 10000 دولار للفائزين بالمركز الأول وجائزة قدرها 6000 دولار للمركز الثاني. للتعرف على معلومات أكثر حول المسابقة، يرجى زيارة موقع المسابقة www.competition.alghanim.com.



وتعد شركة صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم)، واحدة من أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، التي تأسست في أوائل القرن العشرين. تعمل الشركة في العديد من القطاعات، بما في ذلك التجزئة والتوزيع والأغذية والمشروبات والسيارات والصناعات والخدمات، وللشركة وجود قوي في الشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا. تواصل شركة صناعات الغانم توسيع محفظتها، من خلال الشراكة مع علامات عالمية رائدة، ولديها العديد من العلامات التجارية الناجحة التي أسستها مثل إكسايت للإلكترونيات وصفاة هوم للأثاث المنزلي.



يجدر بالذكر أن صفاة هوم، إحدى شركات صناعات الغانم، تشارك في رعاية هذه النسخة من المسابقة. تأسست صفاة هوم في عام 2004، وسرعان ما أصبحت اسما معروفا في عالم الأثاث والاكسسوارات المنزلية. كإحدى شركات صناعات الغانم، تلتزم صفاة هوم بإثراء تجربة عملائها من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي مختلف الأذواق، ما يتيح للعملاء إنشاء مساحات معيشة فريدة وشخصية.