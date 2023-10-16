من الأهمية بمكان أن يجيد مالك النشاط التجاري حساب نفقاته وإدارتها، حيث يساعد تصنيف هذه النفقات على التخطيط الفعال للأموال والحفاظ على سجل منظم لجميع المعاملات وتقديم سجل الضرائب بكل سهولة.



يمكن أن يؤدي فهم فئات نفقات الأعمال الرئيسية أيضا، إلى تسهيل تحديد النفقات الخاضعة للإعفاء الضريبي وما هو غير خاضع له.



في هذا التقرير سنناقش ما هي نفقات الشركات الصغيرة هذه، وكيفية تصنيفها، وكيف يمكن لتتبع النفقات أن يفيد الشركة.



ما هي النفقات التجارية المعفاة من الضرائب؟



يقصد بنفقات الأعمال القابلة للإعفاء من الضرائب، التكاليف التي يمكن لأصحاب الأعمال خصمها من إجمالي إيراداتهم لتحديد دخلهم الخاضع للضريبة.



يمكن أن تقلل نفقات الأعمال المعفاة من الضرائب من مبلغ الضرائب التي يتعين دفعها للتشغيل والاستفادة من العمل.



فيما يلي بعض الأمثلة الرئيسية للنفقات المعفاة من الضرائب:



- الاستخدام التجاري للمنزل أو السيارة.



- العمالة المباشرة.



- إيجار المكتب أو مرفق التخزين.



- مدفوعات التأمين.



- المرافق مثل فواتير الهاتف، وخدمة الإنترنت، وما إلى ذلك.



فئات نفقات الأعمال الصغيرة



يمكن أن يؤدي تصنيف نفقات الأعمال، إلى تسهيل تحديد العناصر القابلة للخصم وتقديم الإقرارات الضريبية. فيما يلي النفقات الرئيسية القابلة للخصم للشركات الصغيرة التي يجب وضعها في الاعتبار:



الضرائب



قد تكون مصاريف الضرائب المتعلقة بالأعمال التجارية مثل ضريبة المبيعات المحلية وضريبة الدخل وضريبة الممتلكات الشخصية وضريبة الإنتاج قابلة للخصم.



المرافق والإيجار



يمكن خصم النفقات المدفوعة للمرافق لتبقى الشركة قيد التشغيل.



يمكن أن تشمل هذه النفقات فواتير الهاتف والإنترنت والكهرباء والإيجار المدفوع لمكتبك ومساحة تخزين إضافية.



إذا كنت تعمل من المنزل وتستخدم مكتبا منزليا فيمكن تضمين تكلفة جهاز كمبيوتر، وخطة بيانات متنقلة، وكرسي مكتب، ونفقات مماثلة للخصومات الضريبية.



التأمين



يمكن خصم التكلفة العادية والضرورية للتأمين كمصروفات تجارية إذا كانت مخصصة للعمل أو التجارة.



وتشمل أمثلة نفقات التأمين المعفاة من الضرائب أقساط التأمين، والتأمين ضد المسؤولية العامة والمهنية، والتأمين على الممتلكات التجارية، والتأمين على خرق البيانات.



نفقات السيارة



إذا كنت تستخدم سيارة لأغراض تجارية فيمكن أن تكون تكلفة الملكية والتنقلات معفاة من الضرائب.



وبشكل أكثر تحديدا، يمكن اعتبار تكلفة الغاز، والمسافة المقطوعة، ورسوم وقوف السيارات، والاستهلاك (على الرغم من وجود معايير معينة لهذا العنصر الأخير) نفقات قابلة للخصم.



المكافآت



يمكن اعتبار الأجور التي يتم دفعها للموظفين أوالمقاولين مقابل العمالة المباشرة كمصروفات أعمال قابلة للخصم.