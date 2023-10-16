منحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت مدير عام بيت الزكاة د. ماجد العازمي لقب «رائد العطاء» تقديرا للمساهمات السخية التي قدمها البيت لدعم اللاجئين والنازحين من خلال شراكته مع المفوضية بالسنوات الخمس الماضية.



وقالت ممثلة المفوضية لدى البلاد نسرين ربيعان خلال تكريم العازمي بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وأهم شركاء المفوضية وكبار الداعمين إن بيت الزكاة من خلال شراكته مع المفوضية ساهم في تقديم الدعم لأكثر من 50 ألف لاجئة ونازحة من الفئات الأشد احتياجا. وأضافت ربيعان أن ذلك تم من خلال تقديم الاستجابة لحالات الطوارئ المختلفة ودعم مشاريع وبرامج المفوضية في كل من بنغلاديش واليمن وأفغانستان وباكستان وموريتانيا، كما ساهم د. العازمي في حشد الجهود وحث المنظمات الخيرية على تكثيف جهودها ودعمها للاجئين وسط الأزمات الإنسانية المتزايدة.



وأشارت إلى أن «رائد العطاء» لقب فخري يمنح لداعمي المفوضية من خلال تكريس وقتهم لزيادة الوعي بشأن التحديات التي يواجهونها والجهود المبذولة للتغلب عليها، كما يمنح لتشجيع المشاركة والدعم وتمويل الأنشطة الانسانية المنقذة للحياة التي تقوم بها المفوضية.



من جانبه، أعرب العازمي عن سعادته واعتزازه بالشراكة الإنسانية بين الجهتين وبالشراكات مع المنظمات والمؤسسات الناشطة في مجال العمل الإنساني مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



وقال العازمي إن الشراكة مع مفوضية شؤون اللاجئين تعتبر من أهم الشراكات التي يسعى ويحرص عليها بيت الزكاة كنوع من تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف المشتركة وتكامل الجهود فيما بينهم وتعزيز التنمية المجتمعية والتطور نحو الأفضل في مجال العمل الإنساني.